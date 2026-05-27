텐아시아 사옥에서 류해준을 인터뷰했다. / 사진=텐아시아 이승현 기자

텐아시아 사옥에서 류해준을 인터뷰했다. / 사진=텐아시아 이승현 기자

배우 류해준이 출연하고 싶은 예능 프로그램으로 웹예능 '핑계고'와 KBS '더 시즌즈-성시경의 고막남친'을 꼽았다.최근 서울 중구 텐아시아 사옥에서 ENA 드라마 '허수아비'에 출연한 류해준을 만났다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주(박해수 분)가 자신이 혐오하던 친구 차시영(이희준 분)과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다. 극 중 류해준은 강성경찰서의 막내 형사 박대호 역을 맡았다.류해준은 박대호를 연기하기 위해 다양한 노력을 기울였다고 말했다. 그는 "시대에 맞는 형사의 모습과 막내 형사 특유의 분위기를 표현하는 데 집중했다"라며 "의상팀, 분장팀과 많은 이야기를 나누며 준비했고, 시대상을 이해하기 위해 관련 서적도 찾아봤다. 초반에는 어리숙한 막내 형사의 느낌을 주기 위해 체중을 늘렸고, 후반부에는 점점 적응해나가는 형사의 모습을 표현하기 위해 다시 감량했다"고 회상했다.'허수아비'를 통해 시청자에게 제대로 눈도장을 찍은 류해준은 출연하고 싶은 예능으로 방송인 유재석이 진행하는 '핑계고'와 가수 성시경이 이끄는 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'을 꼽았다. 류해준은 "'핑계고'에 한번 나가보고 싶다. 너무 재밌고 멋진 프로그램이라 내가 나갈 수 있을지는 모르겠지만, 기회가 주어진다면 꼭 출연해보고 싶다"라며 웃어 보였다.이어 그는 "'더 시즌즈'도 오래전부터 품어온 작은 꿈 같은 프로그램이다"라며 "평소 노래 부르는 걸 좋아해서 언젠가 꼭 한번 출연해보고 싶다는 생각이 있었다. 나갈 수만 있다면 정말 영광스럽고 감사한 일일 것 같다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr