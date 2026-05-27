최근 박해수 배우와 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=BH엔터테인먼트

최근 박해수 배우와 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=BH엔터테인먼트

박해수는 '허수아비'를 가장 몰입해서 본 시청자로 어머니를 꼽았다. 그는 "어머니가 드라마를 보시고 우셨다. 아내에게 울면서 전화를 하셨더라. 그 시대를 직접 살아오셨기 때문에 그랬던 것 같다"고 회상했다. 이어 그는 "태주를 안쓰럽게 여기셨다. 모든 걸 짊어지고 살아가는 태주가 너무 불쌍하다고 하시면서 위로를 많이 해주셨다. 내 작품 중에서 어머니가 가장 몰입해서 보신 드라마인 것 같다"고 말했다.



종영을 맞아 강태주를 떠나보내는 소감도 밝혔다. 박해수는 "촬영이 끝난 지 꽤 시간이 지났는데도 방영이 시작되면서 다시 태주가 된 느낌이었다"라며 "이제는 태주를 잘 보내줘야 할 것 같다. 언젠가 좋은 어른으로 성장한다면 태주가 가진 좋은 면을 조금이라도 닮은 사람이 되고 싶다"고 털어놨다.



그러면서 "시간이 지나면 작품은 조금씩 잊히겠지만, '허수아비'가 전하고자 했던 메시지와 위로만큼은 오래 남았으면 좋겠다. 함께 고생한 감독님, 작가님, 동료 배우들에게 모두 감사하다고 말하고 싶다"고 덧붙였다.



배우 박해수가 '허수아비'를 시청한 어머니의 반응을 전했다.최근 서울 강남구에 위치한 BH엔터테인먼트 사옥에서 ENA 월화드라마 '허수아비'에 출연한 박해수를 만났다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주가 자신이 혐오하던 친구 차시영(이희준 분)과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 범죄 수사 스릴러다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다. 극 중 박해수는 진실과 정의를 쫓는 형사 강태주 역을 맡아 이희준과 혐관 케미를 보여줬다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr