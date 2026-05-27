'히든아이' 제작진이 살인사건 피해자의 어린 시절 사진 대신 현진의 유년 시절 사진을 잘못 사용한 사실이 알려졌다./사진=MBC every1 방송 화면 캡처

'히든아이' 제작진이 살인사건 피해자의 어린 시절 사진 대신 현진의 유년 시절 사진을 잘못 사용한 사실이 알려졌다./사진=MBC every1

MBC every1 범죄 코멘터리쇼 '히든아이' 제작진이 살인사건 피해자의 어린 시절 사진 대신 현진의 유년 시절 사진을 잘못 사용한 사실이 뒤늦게 알려졌다.문제가 된 방송은 지난해 12월 8일 방송된 '라이브 이슈: 크리스마스 살인사건' 편이다. 해당 회차에서는 2024년 12월 경남 사천에서 발생한 이른바 '사천 크리스마스 사건'을 다뤘다. 당시 17세 남성이 처음 만난 16세 여학생을 흉기로 살해한 사건으로, 가해자는 지난 5월 창원지법 진주지원에서 소년법상 최고형인 징역 20년과 위치추적 전자장치 부착 20년을 선고받았다.방송 과정에서 피해 학생의 생전 모습을 소개하는 장면에 어린 시절 사진이 삽입됐지만, 실제로는 현진의 사진이 사용된 것으로 확인됐다.해당 사실은 방송 약 5개월 뒤인 지난 25일 팬들을 통해 알려졌다. 한 팬은 엑스(X)에 "'히든아이'를 보고 있는데 살인 사건 피해자 사진이라며 왜 현진 사진을 보여주냐"고 지적했고, 게시물이 빠르게 확산하면서 제작진 측에 정정을 요구하는 움직임도 이어졌다.이후 제작진은 일부 팬들에게 "방송 제작을 위해 생전 피해자가 사용하던 기기에 저장되어 있던 사진을 사용하는 과정에서 스트레이 키즈 현진의 어린 시절 사진을 피해자 사진으로 오인해 잘못 삽입했다"고 설명했다.이어 "사실관계를 확인한 직후 해당 방송과 유튜브 클립은 비공개 처리했고, OTT 등 다시 보기 서비스도 최대한 빠른 시일 내 수정 또는 비공개 조치할 예정"이라고 밝혔다.제작진은 현진과 팬들, 시청자들에게 사과의 뜻을 전하며 "앞으로는 자료 확인 및 검수 절차를 더욱 철저히 해 이와 같은 일이 재발하지 않도록 각별히 주의하겠다"고 덧붙였다.누리꾼들은 "피해자분이 팬이었나 보다. 안타깝다", "확인했으면 좋았겠지만 사진 한 장 한 장을 모두 확인하기 어려웠을 것 같다", "유족들 마음이 아플 수 있어 크로스체크하지 못했던 상황 같기도 하다" 등의 반응을 보였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr