배우 서강준이 몽블랑 퍼퓸과 함께한 화보를 통해 깊은 분위기를 선보였다./사진제공=아레나

배우 서강준이 몽블랑 퍼퓸과 함께한 화보를 통해 깊은 분위기를 선보였다./사진제공=아레나

데뷔 초부터 대중에게 '얼굴 천재'로 불린 배우 서강준(32)이 몽블랑 퍼퓸과 함께한 화보를 통해 깊은 분위기를 선보였다.'아레나 옴므 플러스' 6월호를 통해 공개된 이번 화보는 몽블랑 레전드 라인의 신제품 '몽블랑 레전드 엘릭서 퍼퓸'과 함께 진행됐다. '몽블랑 레전드 엘릭서 퍼퓸'은 기존 레전드 라인의 프레시한 향에 아이리스와 바닐라의 깊이를 더한 향수다. 산뜻한 첫인상 뒤로 관능적인 잔향을 남기는 것이 특징이다.화보 속 서강준은 깊은 눈빛과 절제된 표현으로 향수의 무드를 담아냈다. 차분하면서도 강렬한 분위기를 오가는 모습으로 몰입감을 더했다. 현장에서는 매 장면 높은 집중력을 보여주며 촬영을 이끌었다는 후문이다.서강준은 2020년 방송된 '날씨가 좋으면 찾아가겠어요' 이후 오랜만에 로맨스를 중심으로 한 작품 '너 말고 다른 연애'로 돌아온다. 올해 초 '월간남친'에 출연해 호평을 얻었지만 특별 출연인 만큼 짧은 등장에 그쳤다. 이번 작품에서는 안은진과 호흡을 맞출 예정으로 알려졌다.서강준의 화보와 패션 필름은 '아레나 옴므 플러스' 6월호와 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr