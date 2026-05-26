사진=텐아시아DB

사진=황정음 유튜브

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배우 황정음이 스트레스와 노화 고민까지 솔직하게 털어놨다.26일 황정음 유튜브 채널에는 '72세 아빠와 셀프 염색하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황정음은 "그동안 이사를 했다"며 새 보금자리를 소개했다. 집 안 곳곳에는 신혼 시절 사용했던 가구들이 그대로 놓여 있었다. 강렬한 빨간색 의자를 가리킨 황정음은 "한 10년, 15년 된 것 같다"며 "그때 사주상 빨간색이 좋다고 해서 샀다"고 말했다.이어 제작진이 "왜 아직도 안 버리냐"고 묻자 황정음은 "너무 편하다. 뒤로 기대서 TV 보면 진짜 편하다"며 "엄청 비싼 거다. 진짜 비싼 거라 못 버리고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 또 다른 초록색 의자에 대해서는 "그때는 신혼 가구였으니까 세트로 샀다"고 설명했다.황정음은 대부분의 가구가 신혼 시절 구매했던 물건이라고 밝혔다. 그는 "가구를 다 챙겨서 왔다"며 "문을 열어놨더라. 내 짐 빼가라고. 고맙잖아"라고 말해 자연스럽게 전남편 이영돈을 언급했다.주방과 냉장고도 공개했다. 냉장고가 세 대나 있는 이유에 대해 황정음은 "우리 엄마가 자꾸 뭘 사서 넣는다"며 웃었다. 이어 다이어트 음료를 꺼내며 "지인 딸이 이틀만 먹으면 홀쭉해진다고 해서 샀다"며 "한 6개월 됐는데 아직 못 먹고 있다"고 말했다.그러면서 "다이어트를 해야지 해야지 했는데 일도 없고 그러니까 내가 뭐 할 이유가 없지 않나"라며 "이제 하겠다"고 너스레를 떨었다.화장대도 현실적이었다. 선반 위에 놓인 몇 개의 화장품을 보여준 황정음은 "이게 저희 가족 화장품"이라며 "거울도 없다. 안 본 지 오래됐다. 그냥 바른다"고 털털한 면모를 드러냈다.이어 "요즘은 비타민 챙겨 먹으려고 한다"며 "힘든 일을 겪으니까 노화가 시작된 것 같다. 눈도 잘 안 보이고 머리도 염색 안 하면 하얗다"고 털어놨다.한편 황정음은 이혼과 43억 횡령 논란을 겪으며 힘든 시간을 보냈다. 그는 지난해 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 이혼 절차를 마무리했으며 현재 두 아들을 홀로 양육 중이다. 최근에는 유튜브 채널을 개설하고 1년 만에 복귀해 자신의 일상과 육아, 가족 이야기를 솔직하게 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr