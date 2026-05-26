우주소녀 멤버이자 배우로 활동 중인 이루다가 영화 '핑크박스'로 연기 활동을 이어간다./사진=텐아시아DB

우주소녀 멤버이자 배우로 활동 중인 이루다가 영화 '핑크박스'로 연기 활동을 이어간다./사진제공=iHQ

우주소녀 멤버이자 배우로 활동 중인 이루다가 영화 '핑크박스'로 연기 활동을 이어간다.26일 소속사 iHQ는 "이루다가 영화 '핑크박스'에 '반지우' 역으로 출연한다. 많은 관심과 응원 부탁드린다"라고 밝혔다.'핑크박스'는 백만 팔로워를 보유한 유명 인플루언서 5명이 기념 파티 이후 의문의 연쇄 실종 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 담은 옴니버스 형식의 공포 영화다.이루다는 극 중 채널 '뷰티 인사이드'를 운영하는 최연소 고등학생 인플루언서 반지우 역을 맡는다. 반지우는 어린 시절 사고로 생긴 얼굴 흉터로 인해 외모 강박에 시달리던 중 정체불명의 '핑크박스'를 마주한 뒤 예상치 못한 사건에 휘말리는 인물이다.이루다는 이번 작품을 통해 처음으로 바디호러 장르에 도전한다. 그는 에피소드 중심축을 맡아 공포감과 긴장감을 이끌 예정이다. 그는 소속사를 통해 "공포 장르 중 하나인 바디호러에 처음 도전하게 되어 설레는 마음으로 임했다. 캐릭터의 입체적인 면을 표현하기 위해 바디호러 장르의 작품들을 찾아보며 많이 공부했고, 현장에서는 여러 특수분장을 경험하며 즐겁게 촬영했다. 많은 기대 부탁드린다"라고 소감을 전했다.이루다는 영화 '디 아더 사이드'를 시작으로 차기작 '러브 WiFi-궁'에 출연할 예정이다. 이어 '핑크박스'까지 연이어 출연을 확정하며 활발한 행보를 이어가고 있다. 또한 드라마 '린자면옥', '나의 X같은 스무살', '이웃집 악당', '태양을 삼킨 여자' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.'핑크박스'는 지난 7일 크랭크인하고 촬영에 돌입했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr