사진=송가인 유튜브

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가수 송가인이 김동준과 남다른 친분을 자랑했다.25일 송가인의 유튜브 채널에는 '첫 배우 친구 김동준 등장! 송가인, 김동준 부모님 만난 썰 최초 공개!'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 송가인은 배우 김동준을 게스트로 초대해 유쾌한 입담을 나눴다.송가인은 "제가 섭외한 게 아니다"라며 김동준의 출연을 강조했다. 이에 김동준은 "밥 잘 사주는 누나를 만나보고 싶어서 제가 나오겠다고 했다"고 너스레를 떨었다.김동준은 출연 계기에 대해 "스타일리스트가 겹지인이다. 이런저런 얘기를 하다가 누나 이야기가 나왔다"며 "전역하고 누나를 한 번도 못 봤다고 했더니 유튜브 얘기가 나왔다. 따로 보는 것도 좋지만 누나 유튜브에 나갈 수 있다면 좋겠다고 생각했다"고 설명했다.두 사람은 약 6~7년 전 SBS 예능 '맛남의 광장'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 당시 방송에서 두 사람은 친남매 같은 티키타카로 화제를 모았다.김동준은 "저를 그렇게 막 대해준 누나는 처음이었다"고 회상했고, 송가인은 "친동생처럼 격의 없이 다가와 주니까 저도 편하게 티키타카가 되더라. 불편하면 그런 게 안 된다"고 말했다.특히 김동준은 송가인과 부모님 사이의 인연도 공개했다. 그는 "누나한테 너무 고마운 게 어머니랑 식사도 같이 해주셨다. 아버지랑 영상통화도 해주셨다"고 밝혔다.송가인은 "더 대박인 일이 있었다"며 진도 본가에서 있었던 일화를 털어놨다. 그는 "여름 휴가 때 진도 고향집에 있었는데 아빠가 누가 왔다고 나와보라고 하더라"며 "나가봤더니 동준이 어머니, 아버지가 진도 여행을 오신 거였다"고 말했다.이어 "마침 제가 집에 있어서 인사를 하게 됐다. 세상에 그런 인연이 또 있더라"고 덧붙였다.오랜만의 재회에 반가움도 드러냈다. 송가인은 "군대 가면서 한 3년 정도 못 본 것 같다"며 "인스타그램으로 보면서 내적 친밀감은 계속 있었다"고 이야기했다.제작진이 "원래 잘생긴 사람 못 보지 않냐"고 묻자 송가인은 웃으며 "못 쳐다본다. 동준이 처음 봤을 때 못 봤다"고 답했다. 이어 "그래도 우리가 세월이 있지 않냐"며 친근한 분위기를 자아냈다.또 송가인은 "그때도 보면서 남달랐다. 아이돌, 배우라고 해서 거들먹거리는 게 아니라 친동생처럼 잘해주더라"며 "항상 애착이 갔다"고 애정을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr