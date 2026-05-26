주차장 예비 신부 살인사건이 공개된다./사진제공=KBS2

주차장 예비 신부 살인사건이 공개된다./사진제공=KBS2

공영 주차장에서 발견된 예비 신부를 살해한 범인이 밝혀진다.26일 오후 9시 45분 방송되는 KBS2 '스모킹 건'에서는 주차장 예비 신부 살인사건 ‘너만 없으면 내 사랑은 다시 돌아올 거야’ 편이 공개된다.2005년 6월 24일 오전 8시 40분, 공영주차장 5층에서 피투성이가 된 여자가 발견됐다. 피해자 부검 결과 28곳의 자창이 발견될 정도로 잔혹하게 살해된 상태였다. 피해자는 결혼을 석 달 앞둔 예비 신부로 확인됐다.경찰이 현장으로 출동했지만, 주변엔 CCTV도 목격자도 없었다. 범인을 특정할 만한 단서가 전혀 나오지 않았다. 수사팀은 여자의 주변 인물을 상대로 대대적인 탐문 수사에 들어갔다.피해자는 예비 신랑과의 관계가 좋고 원한을 살만한 인물도 없는 상황이었다. 사건 당일 목격자를 찾는 현수막을 내걸었지만, 제보는 들어오지 않았다. 그러나 현장에서 피해자의 가방이 사라진 것을 파악한 수사팀은 수많은 탐문 끝에 마침내 사건의 스모킹 건을 발견한다.정선희는 "결혼을 앞둔 피해자가 어떻게 이렇게 허망하게 살해될 수 있나. 사연을 듣고 나니 더욱 이해가 안 된다“며 경악했다. 이지혜는 "전혀 예상치 못했던 범인”이라며 “사람을 향해 그토록 무섭게 분노를 품고 범행을 저지를 수 있다는 게 놀랍다”고 말을 잇지 못했다.이날 방송에는 당시 사건을 담당했던 검사인 김옥환 변호사가 출연한다. 그는 피해자가 안타깝게 살해당한 사건의 전말을 자세히 설명한다. 정혜정 프로파일러는 범인이 살인을 저지르게 된 배경과 그 심리에 대해서 면밀하게 분석한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr