사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 유튜브에 남편 장동건이 깜짝 등장했다.26일 고소영 유튜브 채널에는 '55살 역대급 동안미녀 고소영이 30년째 지켜온 모닝루틴 (+피부관리, 아침식사)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 잠옷 차림 그대로 등장해 실제 아침 일상을 공개했다. 제작진이 "부기가 하나도 없다"고 감탄하자 그는 "나는 잘 안 붓는다. 라면 먹고 자도 붓지 않는다"며 "대신 밤에 관리하느라 간식은 완전히 끊었다"고 말했다.이어 고소영은 자신의 모닝 루틴으로 의외의 취미를 공개했다. 그는 "일어나서 정신 차리기 전에 게임을 한다"며 휴대폰 세 대를 꺼내 보였다. 특히 "이건 게임용 공기계"라며 "게임을 하면 정신을 차리기에 좋다"고 설명했다.침대에 누운 채 게임하는 습관에 대해 제작진이 "바로 일어나야 수면의 질이 좋아진다"고 걱정하자, 고소영은 "근데 이게 나의 낙이다. 긴장감을 풀어준다"고 답했다. 이어 "돈 쓰는 게임은 싫다. 단순한 치매 예방 게임 같은 걸 한다"며 양 몰이 게임에 집중하는 모습을 보였다.게임에 몰두하던 중 갑자기 누군가 거실을 지나갔다. 고소영은 "아빠다"라고 외쳤고, 상대는 "고소영 파이팅"이라고 응원했다. 제작진이 "아빠가 누구냐"고 묻자 고소영은 "장 배우님"이라며 남편 장동건을 언급했다.고소영의 요청에 장동건은 직접 카메라 앞에 등장했다. 모자와 마스크로 얼굴 대부분을 가렸지만 또렷한 눈매만으로도 시선을 사로잡았다. 그는 제작진과 악수하며 "잘 부탁드립니다"라고 인사했고, 골프 라운딩을 가는 길이라고 밝혔다.제작진은 "너무 잘생겼다. 눈만 봤는데도 잘생겼다"고 감탄했지만, 정작 고소영은 게임에서 눈을 떼지 않은 채 "지금 집중해야 된다"고 반응해 웃음을 자아냈다.한편 고소영과 장동건은 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr