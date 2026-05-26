박지현이 서인국과 호흡을 맞추며 출근과 퇴근 사이 극과 극 온도 차를 오가는 현실 직장인으로 변신한다./사진제공=tvN

박지현이 서인국과 호흡을 맞추며 출근과 퇴근 사이 극과 극 온도 차를 오가는 현실 직장인으로 변신한다./사진제공=tvN

박지현이 서인국과 호흡을 맞추며 출근과 퇴근 사이 극과 극 온도 차를 오가는 현실 직장인으로 변신한다./사진제공=tvN

'내일도 출근!' 박지현이 서인국과 호흡을 맞추며 출근과 퇴근 사이 극과 극 온도 차를 오가는 현실 직장인으로 변신한다.'취사병 전설이 되다' 후속으로 6월 22일 첫 방송 되는 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 빠진 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 상사 강시우와 얽히며 일과 사랑 모두에서 다시 설렘을 찾아가는 오피스 로맨스다.박지현은 극 중 새움전자 생활가전사업부 선임 차지윤 역을 맡았다. 차지윤은 반복되는 업무와 회사 생활 속 권태기를 겪는 인물이다. 회사에서는 누구보다 똑 부러지고 일 잘하는 선임이지만, 퇴근 후에는 완벽하게 OFF 모드로 돌아가는 생활밀착형 캐릭터로 공감을 자아낼 예정이다.26일 공개된 스틸에서는 차지윤의 상반된 일상이 담겼다. 먼저 사원증을 목에 건채 업무에 집중하는 모습에서는 프로 직장인의 분위기가 느껴진다. 단정한 셔츠 차림과 흔들림 없는 눈빛이 빈틈없는 '일잘러' 면모를 보여준다.반면 집에서는 전혀 다른 모습이 펼쳐진다. 사과머리에 뿔테 안경을 쓴 편안한 차림으로 치킨과 맥주를 즐기며 현실 직장인의 퇴근 후 일상을 그려낸다. 꾸밈없는 표정과 자연스러운 분위기 속에서 회사 밖 차지윤의 인간적인 매력이 묻어난다.박지현은 특유의 섬세한 표현력과 생활감 있는 연기로 차지윤 캐릭터를 완성할 전망이다. 그는 그동안 '유미의 세포들', '재벌집 막내아들', '재벌X형사', '은중과 상연' 등을 통해 안정적인 연기력과 존재감을 보여줬다.앞서 2017년 데뷔한 박지현은 최근 영화 '동화지만 청불입니다'에서 송승헌과 호흡을 맞췄고, 드라마 '은중과 상연'에서는 김고은과 함께 출연했다. 또 개봉을 앞둔 영화 '와일드 씽'에서는 강동원, 엄태구와 호흡할 예정이다.방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원(KCA)의 'AI·디지털 기반 방송 프로그램 제작 지원' 사업에 선정된 '내일도 출근!'은 오는 6월 22일 오후 8시 50분 첫 방송 된다. 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr