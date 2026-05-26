31기 경수가 최종 선택을 앞두고도 혼란스러운 마음을 비친다./사진제공=ENA·SBS Plus

31기 경수가 최종 선택을 앞두고도 혼란스러운 마음을 비친다./사진제공=ENA·SBS Plus

오는 27일 오후 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 최종 선택 직전까지 끝나지 않는 경수, 순자, 영숙의 삼각관계가 그려진다.

최종 선택을 하루 앞둔 밤, 경수는 공용 거실에 있는 영숙에게 대화를 신청한다. 경수는 영숙과 진지한 대화를 나누던 중 영숙이 추워하자 자신의 겉옷을 벗어 건넨다. 영숙은 그런 경수에게 “아직 최종 선택은 아니잖아?”, “넌 자꾸 내가 신경 쓰이는 건 맞잖아”라며 자신의 존재감을 어필한다. 이에 흔들린 경수는 제작진과의 인터뷰에서 “(썸이) 끝난 줄 알았던 사람이 갑자기 스퍼트를 낸다고 하니, 신경이 안 쓰일 수가 없었다”며 혼란스런 마음을 내비친다.

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경수는 최종 선택에 앞서 이른 아침 문구점에서 예쁜 목도리와 장갑, 안대, 머리핀 등을 구입한다. 이후 숙소로 돌아온 경수는 순자에게 “매 순간 내 1순위는 너였다”면서 문구점에서 사온 선물을 건넨다. 순자는 광대승천 미소를 지으며 행복해한다. 그러나 가장 눈에 띄었던 목도리가 보이지 않아 3MC 데프콘, 이이경, 송해나를 불안하게 만든다.

“설마 목소리는 영숙에게 주는 거 아냐?”라는 3MC의 의심 속, 영숙은 다시 경수를 불러낸다. 영숙은 “아직 (마음이) 정리됐다는 말을 못 들었으니, 나도 아직 안 끝났다고 생각했다”며 깜짝 이벤트를 펼친다. 그러면서 그는 “아무것도 안 하면 ‘0’이잖아”라고 말한다. 경수는 “너 진짜 대단하다. 멋지다”며 감탄한다. 경수는 제작진과의 인터뷰에서 “흔들 수 있으려면 이렇게까지 흔들 수 있구나 싶었다”며 동요된 감정을 인정한다.

최종 선택이 시작되고, 경수는 목도리를 손에 들고 나타난다. 이를 본 데프콘은 “저 목도리를 가져왔다는 건, 곧 최종 선택을 하겠다는 이야기”라고 외쳐 목도리의 주인공은 누구일지 이목이 쏠린다.

한편, 31기 영숙은 '순자 뒷담화 논란'으로 여론의 뭇매를 맞았다. 영숙은 경수를 놓고 순자와의 로맨스 경쟁을 해오며 동료 옥순 정희와 함께 순자에 대해 뒷담화를 하는 모습이 담겼다.

31기 영숙은 지난 24일 "현재 온라인 커뮤니티 및 SNS에서 사실이 아닌 내용과 함께 타인의 사진이 제 사진인 것처럼 잘못 유포되고 있는 사례들을 확인했다"라며 "안경과 마스크를 착용한 사진 속 인물은 제가 아니며 해당 사진을 제 과거 사진처럼 게시 확산하는 행위는 중단해달라"며 "지속적인 허위사실 유포 및 과도한 비방 게시물에 대해서는 자료를 수집 중이며 필요한 경우 법적 대응을 검토하고 있다"라고 전했다.



태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 31기 경수가 최종 선택을 앞두고 감정의 소용돌이에 빠진다.오는 27일 오후 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 최종 선택 직전까지 끝나지 않는 경수, 순자, 영숙의 삼각관계가 그려진다.최종 선택을 하루 앞둔 밤, 경수는 공용 거실에 있는 영숙에게 대화를 신청한다. 경수는 영숙과 진지한 대화를 나누던 중 영숙이 추워하자 자신의 겉옷을 벗어 건넨다. 영숙은 그런 경수에게 “아직 최종 선택은 아니잖아?”, “넌 자꾸 내가 신경 쓰이는 건 맞잖아”라며 자신의 존재감을 어필한다. 이에 흔들린 경수는 제작진과의 인터뷰에서 “(썸이) 끝난 줄 알았던 사람이 갑자기 스퍼트를 낸다고 하니, 신경이 안 쓰일 수가 없었다”며 혼란스런 마음을 내비친다.경수는 최종 선택에 앞서 이른 아침 문구점에서 예쁜 목도리와 장갑, 안대, 머리핀 등을 구입한다. 이후 숙소로 돌아온 경수는 순자에게 “매 순간 내 1순위는 너였다”면서 문구점에서 사온 선물을 건넨다. 순자는 광대승천 미소를 지으며 행복해한다. 그러나 가장 눈에 띄었던 목도리가 보이지 않아 3MC 데프콘, 이이경, 송해나를 불안하게 만든다.“설마 목소리는 영숙에게 주는 거 아냐?”라는 3MC의 의심 속, 영숙은 다시 경수를 불러낸다. 영숙은 “아직 (마음이) 정리됐다는 말을 못 들었으니, 나도 아직 안 끝났다고 생각했다”며 깜짝 이벤트를 펼친다. 그러면서 그는 “아무것도 안 하면 ‘0’이잖아”라고 말한다. 경수는 “너 진짜 대단하다. 멋지다”며 감탄한다. 경수는 제작진과의 인터뷰에서 “흔들 수 있으려면 이렇게까지 흔들 수 있구나 싶었다”며 동요된 감정을 인정한다.최종 선택이 시작되고, 경수는 목도리를 손에 들고 나타난다. 이를 본 데프콘은 “저 목도리를 가져왔다는 건, 곧 최종 선택을 하겠다는 이야기”라고 외쳐 목도리의 주인공은 누구일지 이목이 쏠린다.한편, 31기 영숙은 '순자 뒷담화 논란'으로 여론의 뭇매를 맞았다. 영숙은 경수를 놓고 순자와의 로맨스 경쟁을 해오며 동료 옥순 정희와 함께 순자에 대해 뒷담화를 하는 모습이 담겼다.31기 영숙은 지난 24일 "현재 온라인 커뮤니티 및 SNS에서 사실이 아닌 내용과 함께 타인의 사진이 제 사진인 것처럼 잘못 유포되고 있는 사례들을 확인했다"라며 "안경과 마스크를 착용한 사진 속 인물은 제가 아니며 해당 사진을 제 과거 사진처럼 게시 확산하는 행위는 중단해달라"며 "지속적인 허위사실 유포 및 과도한 비방 게시물에 대해서는 자료를 수집 중이며 필요한 경우 법적 대응을 검토하고 있다"라고 전했다나는 SOLO’(나는 솔로) 31기 경수가 최종 선택을 앞두고 감정의 소용돌이에 빠진다.