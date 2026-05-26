박은빈이 누구도 쉽게 다가갈 수 없는 차가운 철벽의 재벌 상속녀로 변신한다./사진제공=tvN

박은빈이 누구도 쉽게 다가갈 수 없는 차가운 철벽의 재벌 상속녀로 변신한다./사진제공=tvN

박은빈이 누구도 쉽게 다가갈 수 없는 차가운 철벽의 재벌 상속녀로 변신한다. tvN 새 주말 드라마 '오싹한 연애'는 2011년 개봉한 손예진, 이민기 주연 영화를 원작으로 한다.오는 7월 18일 오후 9시 10분 첫 방송 되는 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 이야기를 담은 오컬트 로맨스 드라마다.박은빈이 연기하는 천여리는 미모와 능력, 재력을 모두 갖춘 레이나 호텔 대표이자 그룹 회장의 유일한 친혈육이다. 후계 전쟁에서도 강한 존재감을 지닌 인물이지만, 사람들을 철저히 밀어내며 재계에서는 '은둔의 프린세스'로 불린다.천여리가 스스로 고립된 삶을 선택한 데에는 남모를 비밀이 있다. 그는 귀신을 볼 뿐만 아니라 그들의 목소리까지 들을 수 있으며, 손이 닿은 사람 역시 영안(靈眼)이 트이는 특별한 능력을 지녔다. 이 같은 운명이 어떻게 시작됐는지에도 관심이 쏠린다.함께 공개된 스틸에는 사람들의 접근을 경계하는 천여리의 모습이 담겼다. 화려한 스타일링 속에서도 늘 장갑을 착용한 채 팔짱을 끼거나 손을 모으고 있어 타인과의 접촉을 차단하는 분위기를 자아낸다. 연애는 물론 인간관계마저 끊어낸 천여리의 사연에도 궁금증이 더해진다.'오싹한 연애'는 7월 18일 오후 9시 10분 처음 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr