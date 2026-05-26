'21세기 대군부인'의 폐기를 요구하는 국민청원이 등록 나흘 만에 목표 동의 수 98%를 넘겼다고 알려졌다./사진제공=MBC

'21세기 대군부인'의 폐기를 요구하는 국민청원이 등록 나흘 만에 목표 동의 수 98%를 넘겼다고 알려졌다./사진제공=MBC

'21세기 대군부인'의 폐기를 요구하는 국민청원이 등록 나흘 만에 목표 동의 수 98%를 넘겼다고 알려졌다./사진제공=MBC

역사 왜곡 논란이 불거진 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인'의 폐기를 요구하는 국민청원이 등록 나흘 만에 목표 동의 수 98%를 넘겼다고 알려졌다.청원인은 '21세기 대군부인'이 국격 및 칭호를 왜곡하고, 외래문화를 무분별하게 차용하며 국가 상징 복식에도 오류를 범했다고 지적했다. 이에 방송 중단과 국내외 VOD 및 OTT에서의 콘텐츠 삭제, 제작사 영구 퇴출을 요구했다.그는 "주변국의 역사·문화 침탈 시도에 명백한 빌미를 제공하는 매국적 연출을 했다"며, 과거 역사 왜곡으로 방영이 취소된 사례와 마찬가지로 드라마 폐기를 국회 차원에서 즉각 조치할 것을 촉구했다.드라마는 방송 이후 자주적 역사 인식을 훼손한 설정과 일본 왕실·정계를 연상시키는 세계관, 대군 섭정 설정, 왕실 호칭 및 용어, 예법 오류 등으로 논란에 휩싸였다. 이에 MBC를 비롯해 주연 배우 아이유, 변우석과 박준화 감독, 유지원 작가가 차례로 사과에 나섰다. 제작진은 "가상의 세계관과 현실 역사 사이의 접점을 보다 면밀히 검토하지 못했다"라고 인정하며 일부 장면을 수정·삭제하겠다고 밝혔다.그러나 웹소설 공개와 팝업스토어 운영 등 관련 사업이 계속되자 시청자들의 반발은 이어졌다. 팝업스토어는 25일 조기 종료됐으나, 대중의 분노는 가라앉지 않고 있다.국민청원은 22일부터 6월 21일까지 한 달 동안 동의받게 되어 있으며, 5만 명 이상이 참여하면 소관 상임위원회로 회부된다. 이번 사안이 어떻게 결론을 맺을지 업계 안팎의 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr