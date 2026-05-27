사진=텐아시아 DB

사진=황정음 유튜브

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배우 황정음이 자녀 장난감 무료 나눔 과정에서 불거졌던 논란에 대해 직접 입을 열었다.26일 황정음 유튜브 채널에는 '72세 아빠와 셀프 염색하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황정음은 새로 이사한 집을 공개하며 아직 정리 중인 근황을 전했다. 거실 한쪽에는 아이들 장난감이 가득 쌓여 있었다.황정음은 "수많은 장난감을 다 나눔했는데 며칠 전에 강식이 생일이라 또 이만큼 생겼다"며 현실 육아 고충을 털어놨다.이를 들은 제작진이 "그러고 보니 나눔하셨더라"고 말하자 황정음은 잠시 웃으며 당시 상황을 설명했다.황정음은 "좋은 취지로 나눔하려고 했던 건데 정리가 안 된 상태에서 사진을 찍어 급하게 올리다 보니까 오해를 많이 샀었다"고 밝혔다.이어 "그래도 직접 오신 분들이 좋게 이야기해주시고 잘 써주셔서 잘 마무리됐다"고 덧붙였다.앞서 황정음은 지난 2월 두 아들이 사용했던 장난감을 무료 나눔하겠다며 SNS에 사진을 공개했다. 하지만 장난감들이 어수선하게 쌓여 있는 모습이 공개되면서 일부 누리꾼들은 "폐기물 아니냐", "상태가 너무 심한 것 같다" 등의 반응을 보이며 논란이 불거졌다.반면 실제 현장을 다녀온 일부 누리꾼들은 "기사 내용과 다르다", "전혀 폐기물 수준이 아니었다"며 황정음을 옹호하기도 했다.약 3개월 만에 직접 당시 상황을 설명한 황정음은 담담한 태도로 오해를 해명했다.황정음은 싱글맘으로서의 속내도 털어놨다. 옥상에 올라간 그는 "마음이 답답하기도 하고 힘들다. 여자 혼자서 애 둘 키우는 게 보통이 아니다"라고 말했다.그러면서도 "그래도 행복하다. 애들이 너무 예쁘다"며 두 아들에 대한 애정을 드러냈다.한편 황정음은 지난 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 얻었지만 지난해 이혼 절차를 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr