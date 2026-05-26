사진=JK 김동욱 인스타그램, 텐아시아 DB

캐나다 출신 가수 JK 김동욱이 스타벅스를 공개 응원했다.JK 김동욱은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "평소에 잘 가지도 않는데 귀찮게 왜 가고 싶게 만드냐고"라는 글과 함께 한 장의 이미지를 올렸다. 그가 올린 이미지에는 스타벅스 로고와 함께 '가고 싶으면 갑니다. 선택은 자유입니다'라는 문구가 적혀 있다.스타벅스는 지난 18일 '탱크데이' 이벤트를 열어 논란의 중심에 섰다. 5·18민주화운동 기념일에 대용량 텀블러를 홍보하며 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 문구를 사용한 것. 해당 문구는 계엄군의 탱크 투입과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 지적을 받았고, 5·18민주화운동 조롱 논란으로 번졌다.신세계그룹은 논란 당일 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임했고, 이튿날에는 사과문을 게재했다. 그러나 정치권 공방과 불매 운동으로 번지는 등 비판 여론이 쉽게 가라앉지 않았다. 정용진 신세계그룹 회장은 26일 대국민 사과에 나섰다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr