돌싱 이소라, 가슴 성형 만족도가 엄청나…1000만원의 결실

돌싱 이소라기 비키니 자태를 뽐냈다.최근 이소라는 발리 여행 사진을 게재했다. 이소라는 다양한 비키니를 입으며 군살없는 바디라인을 자랑했다.앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr