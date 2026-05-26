돌싱 이소라, 가슴 성형 만족도가 엄청나…1000만원의 결실
돌싱 이소라기 비키니 자태를 뽐냈다.

최근 이소라는 발리 여행 사진을 게재했다. 이소라는 다양한 비키니를 입으며 군살없는 바디라인을 자랑했다.
돌싱 이소라, 가슴 성형 만족도가 엄청나…1000만원의 결실
돌싱 이소라, 가슴 성형 만족도가 엄청나…1000만원의 결실
앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.

한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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