신하균이 행사에 참석해 손인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 신하균이 '와일드 씽'에 특별 출연한다. 사진은 영화 스틸. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 신하균이 '와일드 씽'에 소속사 사장 박용구 역으로 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 신하균이 코미디 영화 '와일드 씽'(감독 손재곤)에 강동원, 엄태구, 박지현의 극 중 기획사 사장 역할로 특별출연해 극의 재미를 다채롭게 만든다. 탁월한 코믹 감각과 독보적인 연기력으로 히든카드 역할을 톡톡히 해낸다.'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화. 배우 강동원, 박지현, 엄태구 등이 출연한다.신하균은 '감사합니다', '괴물', '나의 특별한 형제', '극한직업' 등 매 작품 대체불가한 연기력으로 '하균신'이라는 별칭을 얻었다. 그런 신하균이 이번 작품에서는 트라이앵글을 띄우고, 키우고, 하루아침에 사라진 소속사 용구레코드의 박대표 역을 맡았다. 극 중 박대표는 비보이 현우(강동원 분)를 놀이터 오디션으로 발탁한다. 래퍼 상구(엄태구 분)에게는 정통 힙합팀을 만들어주겠다며 속이기도 한다. 사짜 기질이 다분한 인물인 것. 특유의 안목으로 트라이앵글을 가요계 최정상에 올려놓았지만, 스캔들이 터지자마자 자취를 감춰버린다. 그는 20년 만에 멤버들 앞에 다시 등장해 예측불가한 재미를 더한다. 신하균은 얄미우면서도 맛깔스러운 코믹 연기로 극의 텐션을 끌어올린다.신하균은 '극한직업'에서 매력적인 악당 이무배로 열연을 펼쳤던 바 있다. 이번 '와일드 씽'은 '극한직업'과 같은 제작사인 어바울필름의 작품. 신하균과 어바웃필름이 다시 한번 의기투합했다는 점이 기대 포인트다.'극한직업'에서 이무배-테드창 콤비로 전설적인 티키타카를 보여줬던 오정세와 신하균의 재회도 눈길을 끈다. 둘은 '와일드 씽'에는서 트라이앵글 소속사 사장과 트라이앵글의 라이벌인 발라드 가수로 등장한다. 오정세는 현장에서 만난 신하균에 대해 "언제나 유연하고 기대고 싶은 든든한 배우"라며 깊은 신뢰를 전했다. 연출을 맡은 손재곤 감독 역시 "첫 미팅 때 연락처를 교환하려고 보니 15년 전에 이미 서로의 번호가 저장돼 있었다"는 비하인드를 밝혔다. 그러면서 "왜 이제야 작업했을까 싶을 정도로 즐거웠다. 앞으로도 계속 같이 일하고 싶은 배우"라고 극찬했다.'와일드 씽'을 통해 오는 6월 3일 전국 극장에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr