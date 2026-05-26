가수 박군이 공식 행사장에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 박군이 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

가수 박군이 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서 별거, 이혼설에 대해 해명한다.최근 진행된 SBS '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 3년 만에 박군이 등장해 눈길을 끌었다. 오랜만에 '동상이몽2'를 다시 찾은 박군을 반기는 분위기도 잠시 스튜디오에서는 "요즘 안 좋은 소문이 들리더라", "두 사람 너무 걱정됐다"라는 반응이 이어졌다.이에 박군은 결혼 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 퍼진 아내 한영과의 별거설, 이혼설에 대해 입을 열었다. 박군은 "전국에서 이혼했냐면서 연락이 왔다"라며 이혼설에 대한 솔직한 심경을 밝힌다고. 이어 박군, 한영 부부는 소문에 종지부를 찍기 위해 '동상이몽2'에서 그동안 밝힌 적 없는 부부 근황까지 공개할 예정이다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr