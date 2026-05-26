이나연이 연세대학교 축제 MC 비하인드를 공개했다. / 사진='일단이나연' 유튜브 캡쳐

이나연이 연세대학교 축제 MC 후 달린 악플에 대한 심경을 밝혔다. / 사진='일단이나연' 유튜브 캡쳐

아나운서 이나연이 연세대학교 아카라카 축제 MC를 맡은 후 불거진 조롱 논란에 대해 솔직한 심경을 털어놨다.지난 25일 유튜브 채널 '일단이나연'에는 '너무나 열심히 산 죄 l 연대 축제 MC논란…. 해명영상'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 연세대학교 15학번 출신인 이나연은 최근 연세대학교 축제에서 MC로 분했다. 그는 "아나운서를 꿈꾸던 20대 초반부터 아카라카 무대에 서는 것이 버킷리스트였다"며 무페이 섭외에도 벅찬 마음으로 무대에 올랐음을 밝혔다.하지만 행사 중간 진행된 응원 타임에서 춘 춤으로 인해 일부 네티즌의 악플을 받았다. 이나연은 "얼마나 조롱당했는지 모른다. 난 열심히 한 건데 열심히 사는 사람한테 왜 그러냐"며 속상함을 토로했다. 그는 "이 영상 보면 더 이상 날 조롱하지 못할 것"이라며 연습실과 집에서 열정적으로 연습하는 과정을 공개했다.이나연은 무대를 마친 후 아찔했던 비하인드 스토리도 언급했다. 그는 "옷이 너무 작았는데 지퍼까지 고장 나서 안 내려갔다. 이도 저도 못 해서 힘을 줘 옷을 터트렸다"며 찢어진 옷을 직접 인증해 털털한 매력을 뽐냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr