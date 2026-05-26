배우 김태리의 웰니스 라이프가 공개됐다./사진제공=매니지먼트mmm

배우 김태리의 웰니스 라이프가 공개됐다./사진제공=매니지먼트mmm

신체 프로필 166cm 46kg이라고 알려진 배우 김태리의 웰니스 라이프가 공개됐다.26일 매니지먼트mmm은 김태리가 앰배서더로 활동 중인 한 프리미엄 패션·라이프스타일 브랜드 촬영 비하인드 컷을 선보였다.사진 속 김태리는 탄탄한 몸매와 건강미 넘치는 분위기로 시선을 끌었다. 그는 덤벨, 랫 풀 다운 등 다양한 운동 동작을 소화하며 에너제틱한 무드를 완성했다. 스포티한 스타일링 역시 자연스럽게 어우러지며 색다른 매력을 더했다.또 다른 컷에서는 운동 후 몸과 마음을 회복하는 리커버리 웰니스 루틴을 보여줬다. 글쓰기와 스트레칭 등을 하며 고요한 공간 안에서 오롯이 자신에게 집중하는 모습이 담겼다.이날 김태리는 퍼포먼스에 최적화된 탑부터 편안한 후드 집업까지 다양한 운동복 스타일을 소화하며 완벽한 핏을 완성했다. 꾸미지 않은 듯 자연스러운 분위기와 건강한 에너지가 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다는 후문이다.김태리는 6월 18일부터 23일까지 CGV 용산아이파크몰에서 열리는 제22회 미쟝센단편영화제 트레일러에 배우로 참여한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr