사진=미스코리아 출신 방송인 이혜원

미스코리아 출신 방송인 이혜원과 전 축구 국가대표 안정환 부부가 미국 뉴욕에서 딸과 함께한 시간을 공유했다.이혜원은 지난 24일 개인 소셜미디어를 통해 "음식도 공간도 멋지고 아름다웠던! 친절하신 셰프님까지 너무 잘 먹고 왔다. 그리고 행복했던 시간"이라는 문구와 함께 다수의 사진 및 영상을 게시했다.공개된 게시물에는 넷플릭스 예능 프로그램 '흑백요리사2'에 출연했던 '요리괴물' 셰프 이하성이 미국 뉴욕에서 운영하는 음식점을 방문한 안정환 가족의 모습이 담겼다. 이들은 이 장소에서 요리와 와인을 곁들이며 시간을 보냈다.이어 이혜원은 "요거 빠져서 한 장 더"라는 글을 덧붙이며 사진을 추가로 업로드했다. 해당 사진에는 안정환, 이혜원 부부와 딸 안리원, 그리고 이하성 셰프가 함께 서서 기념사진을 촬영하는 모습이 담겼다.이번 근황에서는 딸 안리원의 외모 변화도 함께 주목받았다. 검은색 원피스에 액세서리를 착용한 안리원은 과거에 비해 한층 정돈된 얼굴선과 분위기를 나타냈다.한편 이혜원은 전 축구선수 안정환과 2001년 결혼해 슬하에 딸 한 명과 아들 한 명을 두고 있다. 딸 안리원은 미국 뉴욕대학교(NYU)에서 스포츠 매니지먼트 학과를 전공하고 있고 현재 졸업을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr