'173cm' 이영지, 다이어트 했다더니 최근 몸무게는…"63kg 2년 째 공결"

래퍼 이영지가 본인의 체중과 관련해 솔직한 답변을 전했다.이영지는 지난 25일 개인 소셜미디어를 통해 팬들의 질문에 답하며 소통하는 시간을 가졌다.한 팬이 "언니 스펙 알려달라"라고 질문하자, 이영지는 "고졸(고등학교 졸업). 이거 왜 물어보니"라고 반응했다.이어 또 다른 팬이 "스펙이 키, 몸무게 말하는 거 아니냐"라고 짚자, 이영지는 "아. 나무위키에 다 있다. 2년째 동결"이라고 대답했다. 포털 및 온라인 커뮤니티상에 기록된 이영지의 프로필 정보는 키 175cm, 몸무게 63kg이다.특히 이영지는 체격 변화를 두고 "몸무게가 찌지도 빠지지도 않는다. 그냥 맨날 주사위 싸움이다. 어쩔 땐 3 정도 뜨고 어쩔 땐 미쉐린 타이어 뜨는 느낌"이라고 묘사했다.더불어 그는 "살 어떻게 뺐냐고 안 물어봐도 된다. 1g도 안 빠졌다"라는 문구를 추가하기도 했다.앞서 이영지는 식단 조절을 통해 체중 감량에 성공했다는 사실을 공유해 주목받은 바 있다. 그러나 지난 1월 체중이 다시 증가한 상태임을 고백했다. 당시 이영지는 "프로필 업데이트할 때마다 13kg 감량했다고 기사 써주시는데, 모른 척 넘어가려다가 죄송해서 말씀드린다"라며 "13kg 감량한 상태에서 11kg 정도 다시 복구된 상황"이라고 설명했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr