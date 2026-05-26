이경실이 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

지난 25일 '말자쇼'가 방송됐다. / 사진제공=KBS

지난 25일 '말자쇼'가 방송됐다. / 사진제공=KBS

개그우먼 이경실이 '말자쇼'에서 첫 번째 결혼을 떠올리며 과거를 회상했다. 한편 이경실은 1992년 손광기와 결혼했으나 2003년 남편의 폭행으로 이혼했다.지난 25일 방송된 KBS2 예능 '말자쇼'는 '인생 2회차' 특집으로 진행됐다. 이날 방송에서는 "곧 엄마가 되는데 엄마라는 인생 2회차 잘 시작할 수 있을까요?"라는 고민이 등장했다. 이에 김영희는 "난 결혼보다 내 딸의 엄마가 된 게 '인생 2회차'의 시작이었다. 그게 내 인생을 가장 크게 바꿔놨다"고 회상했다.자신의 경험을 구체적으로 털어놓기도 했다. 김영희는 "모성애라는 게 낳으면 생기는 줄 알았다. 처음부터 생기지 않더라. 모성애는 키우면서 생긴다. 한번은 딸과 목욕을 하다가 집안의 불이 꺼졌다. 정전이라고 생각 안 하고 누가 집에 침입했다고 생각했다. 겁이 많은 편인데 딸에게 화장실에 잘 숨어있으라고 하고 무기 하나 들고 집안을 돌아다녔다"고 말했다.이어 그는 "한참 그렇게 집안을 돌아다니는데 딸이 너무 절박한 눈으로 화장실을 나와 내게 안겼다. 안방에 들어갈 용기가 나지 않아 딸을 꼭 품에 안고 옷도 안 입고 창가에서 잠들었다. 그걸 겪고 내가 엄마라는 걸, 이 아이가 내 딸이라는 걸 실감했다"고 덧붙였다.끝으로 김영희는 "육아 난도가 높은 아이가 아니었는데 지금은 '미운 5세'가 돼서 난리도 아니다"라며 "힘든 시기지만 엄마도 직업이라고 생각한다. 사연자도 엄마라는 자부심을 가지고 아이들과 같이 성장하는 인생이 되시길 바란다"고 진심 어린 조언을 건넸다.이날 김영희는 게스트로 출연한 이경실을 소개하기도 했다. 김영희는 "항상 수식어가 센 언니인데, 세지 않다. 묵 같으신 분"이라며 말문을 열었다. 또 김영희는 "이경실이 여성 코미디언으로 스탠드업 코미디계를 이끌었다"라며 도루묵 여사를 떠올렸다.그러자 이경실은 "내가 도루묵 여사를 할 때는 29살이었다. 그때 제가 첫 결혼을 했을 때 시작했고, 첫째를 임신한 상태라 경험이 부족했다"라며 과거를 언급했다. 또 그는 "'말자쇼'는 (김영희가) 애도 낳았고, 어느 정도 연륜도 있기에 소통, 공감을 더 잘할 거다"라며 김영희를 칭찬해 훈훈한 분위기를 조성했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr