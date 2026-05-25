홍진경이 공식 행사에 참석해 미소를 짓고 있다./사진=텐아시아DB

홍진경이 다이어트 강박이 있다고 밝혔다. /사진제공=MBC

프로필 키 180cm, 몸무게 50kg인 홍진경이 다이어트 강박이 있다고 밝혔다.지난 24일 방송된 MBC '소라와 진경'은 전국 기준 시청률 3.2%를 기록했다. 홍진경이 첫 개인 오디션에서 피팅을 마친 뒤 “사람들을 내려다보는 느낌으로 걸어달라”는 디렉팅을 받고 다시 워킹에 나서는 장면은 순간 최고 시청률 7%를 기록했다.이날 방송된 5회에서 이소라, 홍진경은 첫 오디션 뒤 닭고기, 치즈, 과일, 채소, 와인까지 폭풍 장보기한 음식들로 헛헛한 몸과 마음을 채웠다. 그러던 중 오디션 스케줄 문자가 도착했다. 두 사람은 한혜진의 조언대로 첫 오디션과 다른 메이크업과 피부 표현 등을 고민하며 새로운 작전을 세웠다.이튿날 아침, 이소라와 홍진경은 또다시 치열한 캐스팅 현장에 발을 디뎠다. 특히 이소라는 몸매를 보기 어렵다며 다른 옷으로 갈아입어달라는 갑작스러운 요청을 받았고, 제작진 티셔츠를 급히 빌려 입고 워킹 했다. 그러나 두 사람 끝내 피팅 기회를 얻지 못했다.다음 오디션을 앞두고 두 사람은 카페에서 숨 고르기에 들어갔다. 홍진경은 27년 전 계속되는 파리 오디션 탈락이 “살 때문이라고 생각했다. 살에 대한 강박은 죽을 때까지 안 떠날 것 같다. 그 상처가 오래 간다”며 다이어트에 강박이 생겼다고 털어놨다. 이소라도 슈퍼모델 당선 전, “왜 이렇게 뚱뚱하냐?”는 디자이너의 직언에 상처받았던 과거를 떠올렸다. 그러면서 이소라는 "나는 살 빼는 게 너무 끔찍해서 모델 일을 떠난 건데, 진경이는 지금까지 유지하고 있는 게 정말 대단한 것 같다"고 칭찬했다.이소라는 다음 오디션을 보던 중 하이힐을 카페에 두고 온 사실을 뒤늦게 깨닫고 당황했지만, 부츠를 벗고 브랜드 영상에서 본 과감한 맨발 워킹을 선보였다. 홍진경은 독기를 장착한 거만한 워킹을 선보였다. 이후 피팅 기회를 잡은 그는 20cm 킬힐에 발목이 꺾이고, 워킹 디테일까지 추가되는 돌발 상황을 맞이 해 이목이 쏠렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr