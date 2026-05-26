‘딸 비양육’ 이아영, 재혼 준비에 한창…상대는 연하의 변호사

이아영, 심규덕 커플이 재혼 준비에 한창이다.최근 두 사람은 스튜디오에서 웨딩촬영을 진행했다. 이아영은 다양한 드레스를 입어보며 연하의 예비신랑 앞에서 프로다운 포즈를 뽐냈다.2013 미스맥심 콘테스트(미맥콘) 준우승에 빛나는 이아영은 3년간의 결혼 생활 끝에 이혼했으며 슬하에 비양육 중인 딸이 있는 것으로 알려졌다. '돌싱글즈1' 출연 당시 남성 출연자 추성연과 최종 커플이 됐으나 현실적인 이유로 실제 연인 관계로 발전하지는 못했다.서울대 출신의 변호사인 심규덕은 '돌싱글즈5'에 출연한 이력이 있다. 당시 심규덕은 박혜경이 최종 커플이 됐고 이후 한 달여 간 만남을 이어갔으나 헤어졌다고 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr