'취사병 전설이 되다'에서 윤동현 역을 맡은 이홍내 / 사진제공=티빙

'취사병 전설이 되다'

'취사병 전설이 되다' 이홍내의 휴가 계획이 박지훈으로 인해 틀어지며 안타까움을 자아냈다.지난 25일 티빙과 tvN에서 공개된 '취사병 전설이 되다' 5화에서는 후임 강성재(박지훈 분)로 인해 휴가가 밀린 뒤, 병사식당에 홀로 남아 취사병 임무를 이어가는 윤동현(이홍내 분)의 모습이 공개됐다.극 중 윤동현 역을 맡은 이홍내는 또 한 번 휴가가 밀리는 상황에 허탈함을 감추지 못했다. 그러나 다시 마음을 다잡고 강성재 없이 병사식당을 책임지기 위해 고군분투했다. 요리가 뜻대로 되지 않아 어려움을 겪기도 했지만 윤동현은 강성재가 강조한 '정성'을 떠올리며 요리를 이어갔다. 완성된 음식은 비록 완벽하진 않았지만 먹을 수 있는 요리로 탄생해 눈길을 끌었다. 기쁨도 잠시 강성재의 복귀와 동시에 훈련 소식이 전해졌다. 이에 휴가가 다시 연기됐고, 윤동현은 망연자실해 눈물을 터뜨렸다.이날 이홍내는 윤동현 그 자체가 된 듯한 연기를 보여주며 몰입감을 더했다. 또 과장돼 보일 수 있는 몸 개그와 생활 연기에 현실감을 더하며 웃음을 자아냈다. 특히 휴가가 또 한 번 밀리며 오열하는 장면에서는 서러움과 억울한 감정을 동시에 쏟아내며 이목을 집중시켰다.한편 이홍내가 출연하는 '취사병 전설이 되다'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr