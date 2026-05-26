사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 자신의 말투를 둘러싼 악플에 솔직한 심경을 털어놨다.26일 고소영 유튜브 채널에는 '55살 역대급 동안미녀 고소영이 30년째 지켜온 모닝루틴 (+피부관리, 아침식사)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 자신의 말투를 둘러싼 악플을 언급했다. 제작진이 "댓글에서 딱 하나 악플을 봤다. '언니 다 좋은데 왜 이렇게 앵앵거리냐'는 말이었다"고 하자, 고소영은 억울한 표정을 지었다.고소영은 "내 말투가 원래 이렇다. 내 마음은 친절하고 싶은 것"이라며 "예를 들어 음식점에서 주문할 때도 더 예의 바르고 친절하게 말하고 싶은 건데 사람들이 어려 보이려고 일부러 그런다고 생각하더라"고 털어놨다.이어 "어려 보이고 싶어서 계속 그런 말투를 하는 건 아니다. 55년 동안 이렇게 살아온 목소리"라며 웃었다.고소영은 과거 방송 활동 당시에는 일부러 다른 목소리를 사용했다고도 고백했다. 그는 "옛날 방송에서는 '안녕하세요 고소영입니다' 하면서 목소리를 갈아 끼우고 이야기했다. 사실 그게 내 진짜 목소리는 아니었다"고 말했다.그러면서 "이렇게 라이브하게 내 모습이 나가는 건 처음이라 나도 어색하다. 일부러 그러는 건 절대 아니다. 안 하려고 노력은 한다"고 덧붙였다.민낯으로 등장한 고소영은 피부 관리 루틴도 솔직하게 공개했다. 그는 "피부에서 가장 중요한 건 보습"이라며 "건조하지 않게 하는 게 내 키포인트"라고 강조했다. 또 얼굴 전용 수건을 따로 사용하는 습관부터 두피 마사지, 브러시 관리까지 세세한 루틴을 설명했다.아침 식단도 공개했다. 고소영은 각종 채소와 새우, 고기, 사과를 넣은 월남쌈을 직접 만들며 "씹는 게 중요하다. 포만감이 있다"고 말했다. 이어 "집에서 이렇게 먹는 게 건강에 제일 좋은 것 같다"며 자신만의 건강 관리 철학을 전했다.한편 고소영은 배우 장동건과 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근 유튜브 채널을 통해 일상과 뷰티, 가족 이야기를 공개하며 팬들과 활발하게 소통 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr