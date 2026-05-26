사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 28개월 딸 서이와의 첫 제주 여행에서 현실 육아 전쟁을 겪었다.26일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '여자들끼리만 떠나요~ 제주도에 놀러 간 이민정네 세 모녀 *3대가 함께하는 딸 육아 현장'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 친정엄마와 딸 서이, 친구 가족들과 함께 제주도로 떠났다. 공항에서부터 딸 서이는 캐리어에 매달린 채 남다른 텐션을 자랑했다. 이민정은 "서이랑 저희 엄마랑 친구네 가족까지 세 모녀가 함께 제주도로 출발한다"고 설레는 마음을 드러냈다.하지만 제주도에 도착하자마자 현실 육아가 시작됐다. 이민정은 활발하게 뛰어다니는 딸을 붙잡으며 "험난한 제주 여행이 예상된다"고 말했다. 실제로 서이는 이민정 품 안에서 발차기를 하며 급발진했고, 이민정은 "아야"를 연발하며 당황했다. 결국 딸이 진정되지 않자 촬영까지 잠시 중단됐다.비까지 이어지며 여행은 쉽지 않았다. 이민정은 "제주 여행인데 사실 공간만 옮긴 실내 놀이 느낌"이라며 웃었다. 이어 "서이가 28개월 살면서 여행을 두 번이나 취소했었다. 일본에서도 아파서 제대로 못 놀았는데 이번엔 장족의 발전"이라며 "서이와의 첫 여행 성공"이라고 의미를 부여했다.비가 잠시 그친 뒤 이민정 가족은 키즈파크와 알파카 목장 등을 찾았다. 서이는 미끄럼틀을 수십 번 반복해 탔고, 이민정은 지친 기색을 숨기지 못했다. 그는 "다이어트 꿀팁이다. 키즈카페 와서 한 번도 쉬지 않고 미끄럼틀 타면 마운자로보다 더 큰 효과를 누릴 수 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.또 "헬스장 필요 없다"며 숨 가쁜 육아 현실을 토로했다. 실제 영상 속 이민정은 딸 손을 잡고 계단을 오르내리고, 뛰어다니는 서이를 따라다니며 쉴 틈 없는 하루를 보냈다.서이의 끼 넘치는 모습도 눈길을 끌었다. 서이는 새를 보며 노래를 부르는가 하면 손으로 마이크를 만드는 행동까지 보여줬다. 이민정은 '봐도 봐도 신기한 재능'이라는 자막을 덧붙였다. 이어 춤까지 추며 흥을 폭발시키자 "연예인 사주"라는 과거 발언도 재조명됐다.이민정은 앞서 딸 사주에 대해 "배우 사주다. 연예인 사주다. 나와 똑같다"고 언급한 바 있다. 이날 역시 서이는 사람들 앞에서도 주눅 들지 않고 박수를 유도하며 남다른 끼를 발산했다.육아 브이로그의 현실적인 고충도 솔직하게 털어놨다. 이민정은 "브이로그가 중간중간 뚝뚝 끊길 거다. 아이들이랑 다니면서 브릿지를 찍을 수가 없다"고 말했다. 이어 "깊이 사과드린다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.그러면서도 결혼 직후 프라하에서 찍었던 과거 사진을 공개하며 추억에 잠겼다. 이민정은 "그때는 애가 없었다"며 "어렸을 때는 얼굴 짧은 게 컴플렉스였다"고 회상했다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr