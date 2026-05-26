사진 = '엄지렐라' 유튜브 채널 캡처

사진 = '엄지렐라' 유튜브 채널 캡처

보이그룹 라이즈 멤버 소희가 가짜 엄지훈으로 깜짝 변신해 엄지렐라와 치열한 가짜 진짜 대결을 펼쳤다.엄지윤이 운영하는 유튜브 채널 '엄지렐라'에서는 '가짜 엄지훈'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 엄지윤의 부캐 '엄지훈'이 도플갱어를 만난다는 컨셉으로 이뤄졌다. 진짜 엄지훈을 가리기 위해 나타난 가짜 엄지훈과 주인공 엄지렐라의 불꽃 튀는 대결이 그려졌다.엄지훈의 유튜브 촬영 현장에 자신을 엄지훈이라 주장하는 미스터리한 인물이 나타나며 두 사람 사이의 진위 여부를 가리는 흥미진진한 과정이 펼쳐졌다. 바로 라이즈 소희였다. 두 사람은 마치 데칼코마니 처럼 닮은 비주얼을 하고 있었다.제작진은 '진짜 엄지훈'을 가리기 위해 주말 계획 및 자기 계발 확인, 연애관 테스트, 엄지훈 삼행시, 영화 취향 질문, 구독자 고민 상담 등 다방면에 걸친 세밀한 검증 테스트를 진행하며 누가 진짜인지 가리려 노력했다.두 사람은 제작진이 준비한 혹독한 테스트 속에서 서로가 진짜임을 증명하려 필사적으로 애썼다. 특히 애창곡을 부르게 한 노래 실력 검증과 기 죽지 않는 자신감을 보여주게 한 춤 실력 평가까지 겨루며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.치열한 공방 끝에 최종적으로 엄지렐라가 진짜로 인정받으며 대결이 마무리되는 듯했으나 영상 후반부에서 메가톤급 반전이 공개됐다. 가짜 엄지훈으로 활약한 인물의 정체가 보이그룹 라이즈의 멤버 소희였음이 전격 밝혀진 것이다.소희가 엄지훈을 똑같이 따라 하며 이번 촬영에 참여했던 구체적인 이유도 소개됐다. 평소 정해진 스케줄대로 바쁘게 살아가는 아이돌 생활을 하던 소희는 알고리즘을 통해 우연히 '엄지렐라' 유튜브 영상을 접하게 됐다고 밝혔다.소희는 "늘 계획에 맞춰 움직이는 자신과 대비되는 엄지훈의 자유분방하고 무계획적인 삶의 방식을 보고 아무 생각 없이 막 산다는 건 어떤 기분일까라는 깊은 호기심을 가지게 됐다"고 밝혔다.평소와 다른 색다른 자극으로 다가온 엄지훈의 삶을 직접 따라 해보고 싶은 마음에 이번 유튜브 촬영에 참여하게 됐다는 소희의 솔직한 고백과 반전 메시지는 시청자들에게 신선한 재미와 훈훈함을 안겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr