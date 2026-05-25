사진=유튜브 '짠한형'

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'짠한형' 신동엽 미담이 공개됐다.25일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '채정안 김동욱 EP.146 동엽신 털러 온 커프 구여친과 하림이'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신동엽은 후배 정호철에 대해 "요즘 약간 재수 없게 느껴진다"고 농담 섞인 폭로를 꺼냈다. 뜻밖의 말에 모두가 놀란 가운데, 신동엽은 정호철의 아내 이혜지(해지대지)가 더 활발하게 활동했던 시절 이야기를 꺼냈다.신동엽은 "호철이도 열심히 코빅하고 활동했지만 그때는 와이프가 훨씬 더 왕성하게 활동하고 있었다"고 회상했다. 이어 "얼마 전 효리 아버님 돌아가셨을 때, 아무에게도 알리지 않았더라. 나도 직접 연락 받은 건 아니지만, 늦게 갔는데 호철이 와이프랑 같이 있었다"고 말했다.신동엽은 후배들과 외부에서 따로 자리를 가졌다고 밝히며 "맥주 한 잔 더 하려고 같이 있었는데 그때 와이프 얘기를 들었다. '호철이가 짠한형 오래 한다고 약간 잘난 척도 하고 센 척도 한다'더라"고 폭로해 웃음을 자아냈다.정호철은 당황한 표정으로 "예전보다 조금 할 만하지 않냐"면서 "아내가 '나보다 미세하게 조금 더 번다'고 했다"고 이야기했다.아끼는 후배의 투정을 들은 신동엽은 마음이 걸려 거금의 용돈을 건넸다고. 정호철은 용돈 금액에 대해 "와이프도 엄청 놀랐다. 너무 감사했다"고 고마움을 전했다.이에 신동엽은 "요즘 경제적으로 조금 여유 생겼다고 장난으로 와이프 무시한다고 하는데 그게 너무 귀엽고 사랑스럽더라"며 "제일 사랑하는 제수씨 입에서 그 얘기를 들으니까 기분이 좋았다"고 애정을 드러냈다.신동엽은 "'짠한형' 하길 정말 잘했다. 유튜브의 매력은 좋아하는 일을 하게 되는 것"이라고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr