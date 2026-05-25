가수 은가은이 예능 프로그램에서 자녀의 성장 과정에 대한 일화를 공유했다.
25일 방송된 KBS 1TV 교양 프로그램 '아침마당'의 월요일 코너 '별부부전'에는 은가은, 박현호 부부가 함께 출연해 대화를 나눴다.
이날 방송에서 두 사람은 생후 72일이 된 딸이 이미 "엄마"라는 단어를 구사한다고 언급해 출연진의 이목을 모았다. 주변에서 옹알이가 아니냐는 의견이 나오자 이들은 가정용 폐쇄회로(CC)TV에 녹화된 영상을 증거로 제시했다.
이를 본 엄지인 아나운서는 "지금 박철규 아나운서가 그 소식 듣자마자. 엄마라고 정확하게 발음한 건 아닐 것이라고 했다"라며 "박철규 아나운서 애랑 며칠 차이가 안 난다"라고 상황을 전해 현장에 웃음을 안겼다.
이에 은가은은 "원래 천재들은 누구도 견제하지 않아요. 우리 서원이는 견제하고 엄마라고 한 게 아니기 때문에. 정확하게 엄마라고 한 거다. 그리고 그 뒤로 말문이 터져서 계속 말을 한다"라고 발언하며 자녀에 대한 애정을 표현했다.
한편 은가은, 박현호 부부는 지난해 4월 결혼식을 올렸으며, 올해 2월 딸을 품에 안았다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
25일 방송된 KBS 1TV 교양 프로그램 '아침마당'의 월요일 코너 '별부부전'에는 은가은, 박현호 부부가 함께 출연해 대화를 나눴다.
이날 방송에서 두 사람은 생후 72일이 된 딸이 이미 "엄마"라는 단어를 구사한다고 언급해 출연진의 이목을 모았다. 주변에서 옹알이가 아니냐는 의견이 나오자 이들은 가정용 폐쇄회로(CC)TV에 녹화된 영상을 증거로 제시했다.
이를 본 엄지인 아나운서는 "지금 박철규 아나운서가 그 소식 듣자마자. 엄마라고 정확하게 발음한 건 아닐 것이라고 했다"라며 "박철규 아나운서 애랑 며칠 차이가 안 난다"라고 상황을 전해 현장에 웃음을 안겼다.
이에 은가은은 "원래 천재들은 누구도 견제하지 않아요. 우리 서원이는 견제하고 엄마라고 한 게 아니기 때문에. 정확하게 엄마라고 한 거다. 그리고 그 뒤로 말문이 터져서 계속 말을 한다"라고 발언하며 자녀에 대한 애정을 표현했다.
한편 은가은, 박현호 부부는 지난해 4월 결혼식을 올렸으며, 올해 2월 딸을 품에 안았다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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