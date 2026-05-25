사진=유튜브 '짠한형'

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'짠한형' 배우 김동욱이 아빠가 된 뒤 달라진 일상까지 솔직하게 털어놓은 가운데 절친 채정안의 거침없는 폭로까지 더해져 웃음을 안겼다.25일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '채정안 김동욱 EP.146 동엽신 털러 온 커프 구여친과 하림이'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 채정안은 "어느 날 갑자기 동욱이랑 연락이 끊겼다. 알고 보니 여자친구가 생긴 거였다"고 폭로했다. 당황한 김동욱은 웃음을 터뜨렸고, 채정안은 "혼자 큰 집에서 술 마시면서 늙을 줄 알았는데 다행이었다"고 농담했다.채정안은 김동욱의 독특했던 싱글 라이프도 폭로했다. 그는 "'나의 해방일지' 구씨처럼 살았다. 집 평상에 술병 놔두고 살더라"고 말했고, 김동욱은 "그런 게 낭만 아니냐"고 받아쳐 폭소를 유발했다.김동욱은 아내 스텔라 김과의 러브스토리도 털어놨다. 그는 "상견례를 만난 지 7개월 만에 했다"며 "그중 4개월은 롱디였다. 아내는 뉴저지에 있었고 나는 한국에 있었다"고 설명했다.이어 "실제로 한국에서 함께 연애한 기간은 3개월 정도였다"며 "그 뒤 바로 상견례하고 결혼 날짜를 잡았다"고 밝혔다. 두 사람은 약 1년 3개월 만에 결혼에 골인했다.결혼식 장소였던 명동성당에도 특별한 의미가 있었다. 김동욱은 "둘 다 종교가 같았다. 장인어른과 장모님도 명동성당에서 결혼하셨다"며 "첫 데이트 장소도 명동성당이었다"고 말했다.지난 2월 득녀한 김동욱은 아빠가 된 뒤 달라진 변화도 이야기했다. 그는 "확실히 많이 웃게 된다. 아기를 계속 보고 웃어주고 부드럽게 말하다 보니까 자연스럽게 그렇게 된다"고 말했다.다만 현실 육아의 고충도 솔직하게 털어놨다. 그는 "요즘 '화캉스'를 자주 한다. 화장실 가서 잠깐 휴대폰 보고 유튜브 보면서 쉰다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.김동욱이 "아기 생긴 후부터 집에서 볼일 볼 때 앉아서 본다"고 고백하자, 채정안은 "그게 전립선에 좋다더라. 곧 둘째 생기겠다"고 너스레를 떨어 배꼽을 쥐게 했다.한편 김동욱은 2023년 7세 연하의 스텔라 김과 결혼했다. 스텔라 김은 미국 교포 출신으로 과거 SM엔터테인먼트 연습생 생활을 했던 것으로 알려져 화제를 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr