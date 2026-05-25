사진=김현숙 유튜브

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배우 김현숙이 번아웃과 스트레스 증상을 고백하며 씁쓸한 속내를 털어놨다.25일 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'에는 '[첫공개] 미용실 원장님이 된 지현이에게 두피 케어 받고 왔어요!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김현숙은 직접 만든 쌈밥 도시락을 들고 쥬얼리 출신 이지현이 운영 중인 미용실을 찾았다. 그는 "귀한 사람 응원하러 간다"며 반갑게 인사했고, 이지현은 걸그룹 시절 못지않은 비주얼로 김현숙을 맞이했다.두 사람은 자연스럽게 두피 관리 이야기를 나눴다. 이지현은 "피부과에서도 얼굴만 관리하지 말고 두피를 관리해야 얼굴도 당겨진다고 하더라"고 말한 뒤 전문 기기를 이용해 두피 상태를 살폈다.김현숙의 두피 상태는 예상보다 심각했다. 두피 전체가 붉게 달아올라 있었고, 피지층과 각질이 두껍게 쌓여 있었다. 일부 모공은 머리카락이 하나씩만 남아 있을 정도로 힘이 약해진 상태였다.이를 본 이지현은 "언니 왜 이렇게 힘들었어"라며 놀란 반응을 보였다. 김현숙은 씁쓸하게 웃으며 "그러니까 화병이 심했나 봐"라고 털어놨다.김현숙은 최근 병원에서 받았던 검사 결과도 공개했다. 그는 "스트레스를 안 받는다고 생각하고 살았다. 안 받으려고 노력도 했는데 몸은 다 느끼더라"면서 "갱년기 때문에 병원 갔다가 AI 검사도 했는데 스트레스 수치랑 번아웃 수치가 엄청 높게 나왔다"고 말했다.또 "요즘 일도 그렇게 많이 안 하는데 왜 이러나 싶었다"며 예상치 못했던 몸 상태에 당황한 모습을 보였다.이지현은 "나는 제주도 집 공개한 거 보고 언니가 세상에서 제일 부러웠다"며 "그런데 두피 상태를 보니까 마음이 짠하다"고 말했다.이에 김현숙은 "겉으로 보여지는 게 다가 아니야"라고 담담하게 답했다. 이어 "이제 좀 안심이 되냐"고 농담해 웃음을 안겼지만, 피로감이 짙게 묻어나는 표정으로 안타까움을 자아냈다.김현숙은 최근 수면 문제와 갱년기 증상도 함께 고백했다. 그는 "잠을 깊게 못 잔다. 너무 피곤한데도 자고 일어나면 개운한 느낌이 없다"며 "괜히 열받고 이유 없이 서운할 때도 많다"고 털어놨다.또 "몸이 여기저기 무겁고 힘들다. 나이 드니까 더 심해지는 것 같다. 잠을 푹 못 자니까 다음날 일하고 생활하는 데 지장이 크다"면서 "사람들이 제주도 집만 보고 부럽다고 하는데 사실 보이는 게 다는 아니"라고 말했다.한편 김현숙은 최근 제주 살이 중인 근황 및 필리핀 유학 보낸 아들의 소식을 전한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr