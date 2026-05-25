사진=김현숙 유튜브

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쥬얼리 출신 이지현이 미용실 원장으로 새로운 인생 2막을 시작한 근황을 공개했다.25일 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'에는 '[첫공개] 미용실 원장님이 된 지현이에게 두피 케어 받고 왔어요!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김현숙은 직접 만든 쌈밥 도시락을 들고 이지현이 일하는 미용실을 찾았다.명품 의상과 헤어밴드 스타일링으로 등장한 이지현은 여전한 걸그룹 비주얼을 자랑했다. 김현숙은 "오늘 완전 쥬얼리 같다. '네가 참 좋아' 활동 때 같다"며 감탄했다.이에 이지현은 "여기 선생님들이 다 젊다. 대표 원장님도 나보다 어리다. 나도 발악하는 거다. 그러니까 얼마나 노력하겠냐"면서 "어린 친구들은 그 자체로 빛이 난다. 빛부터 다르다"고 솔직하게 말했다.최근 미용실 마케팅 원장으로 변신한 이지현은 직접 매장을 소개하며 바쁜 일상을 전했다. 그는 "앞 잔디밭에서 가족 행사도 하고 가수들 공연도 했다"고 설명했다. 이에 김현숙이 "그럼 너도 뛰쳐나갔어야지"라고 농담하자, 이지현은 "나는 가서 홍보 쿠폰 돌렸다. 열심히"라고 답해 웃음을 자아냈다.이지현은 현재 오전 10시부터 밤 8시까지 근무 중이라고 밝혔다. 오픈 초기인 만큼 직원들과 피드백 회의까지 이어지면 밤 10시를 넘기는 날도 많다고. 그는 "집에 가면 애들 어질러 놓은 거 치우고, 밥 차리고, 청소기 돌리고, 빨래 개고 또 빨래 돌린다"고 말했다.또 "미용 시작한 후 삼각김밥을 주로 먹었다. 이제 좀 물린다. 그래도 제일 편하긴 하다"고 털어놨다. 김현숙 도시락을 맛본 그는 "나랑 결혼해 줘"라고 프러포즈해 웃음을 안겼다.방송 복귀 계획에 대해서는 선을 그었다. 이지현은 "연기는 잠깐 하고 바로 아이 낳고 정신없이 살아왔다. 배우 욕심은 없다"고 말했다. 이어 "'당연하지 여왕' 이런 얘기를 해도 옛날 기억이 잘 안 난다. 아이 낳고 나서부터 너무 치열하게 살아왔다"고 털어놨다.그는 "어렸을 때부터 진지하게 인생을 계획해온 사람들이 부럽다"며 "나는 왜 그렇게 살지 못했을까 생각할 때도 있다"고 고백했다. 이어 "누가 처음부터 힘들게 살고 싶었겠냐. 다 잘 살아보려고 노력했던 것"이라며 위로했다.특히 이지현은 나이에 대한 속상함도 드러냈다. 그는 "요즘 방송 현장 가면 작가들이 나보고 '선생님'이라고 한다"며 "괜히 멀게 느껴지고 옛날 사람 된 것 같다"고 웃픈 심경을 전했다.한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔해 '니가 참 좋아', '슈퍼스타' 등 히트곡으로 사랑받았다. 최근 7전 8기 끝에 미용 국가자격증 시험에 합격했으며, 미용실 원장으로 새로운 도전에 나서 화제를 모으고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr