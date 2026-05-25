사진=박수홍 SNS

사진=박수홍 유튜브

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사진=박수홍 SNS

코미디언 박수홍이 반려묘 방치 의혹에 휩싸인 가운데 '육아 육묘' 일상을 공개했다.25일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '아침마다 둘이 이러고 놉니다 | 육아 육묘 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박수홍은 생후 19개월 딸 재이와 반려묘 다홍이가 함께 아침을 보내는 모습을 공개했다. 재이는 창밖을 바라보는 다홍이 옆에 다가가 놀이터를 향해 "언니"를 외쳤고, 창밖 새를 바라보며 평온한 시간을 보냈다.이어 재이는 키즈카페에서 친구들과 뛰어놀고 장난감을 나눠주는 모습을 보였다. 이후 가족은 디즈니랜드에서 퍼레이드를 보고 기차와 배를 타며 일상을 즐겼다. 박수홍은 딸 재이가 사람들에게 먼저 인사하는 모습을 흐뭇하게 바라봤고, 김다예 역시 딸의 행동 하나하나에 미소를 지었다.하지만 영상 공개 후 일부 누리꾼들은 다홍이의 반응에 주목했다. 앞서 박수홍은 반려묘 방치 의혹에 휩싸였기 때문.지난 번 고액한 유튜브 일상 영상에서 어린 딸 재이가 갑작스럽게 만지자 다홍이가 놀라 자리를 피하는 모습이 포착됐고, 재이가 다홍이 물그릇에 사료를 넣고 장난치는 상황에서도 부부가 크게 제지하지 않는 모습이 공개되면서 온라인에서는 갑론을박이 이어졌다.일부 시청자들은 "다홍이가 계속 도망 다닌다", "스트레스를 받는 것 같다", "반려동물에 대한 배려가 필요해 보인다" 등의 우려를 드러냈다.반면 또 다른 시청자들은 "아이와 반려묘가 함께 적응해가는 과정 같다", "다홍이가 공격성을 보이지 않는 걸 보면 이미 가족처럼 지내는 것 아니냐", "짧은 영상만으로 단정하기 어렵다"며 과도한 해석을 경계하기도 했다.다홍이는 박수홍이 힘든 시기를 버티게 해준 존재로 여러 차례 언급되며 대중적인 사랑을 받아왔다. 박수홍은 과거 방송에서 "다홍이가 아니었으면 정말 버티기 힘들었을 것"이라고 털어놓은 바 있다.최근에는 유튜브 채널 콘텐츠가 딸 재이 중심 육아 브이로그 형태로 변화하면서, 일부 팬들 사이에서는 "다홍이 비중이 줄어든 것 아니냐"는 반응도 나왔다. 이번 영상 역시 오랜만에 공개된 다홍이 근황이라는 점에서 더욱 관심을 모았다.논란이 이어지자 박수홍은 이후 SNS에 "많이 큰 재이와 한결같은 다홍"이라는 글과 함께 함께 찍은 사진을 공개했다.한편 박수홍은 지난 2021년 김다예와 결혼했으며, 지난해 10월 딸 재이를 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr