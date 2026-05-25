'도깨비 10주년 여행'이 10년 만에 다시 모인 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 모습을 담은 1차 티저를 공개했다. /사진제공=tvN

'도깨비 10주년 여행'이 10년 만에 다시 모인 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 모습을 담은 1차 티저를 공개했다. /사진제공=tvN

'도깨비 10주년 여행'이 10년 만에 다시 모인 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 모습을 담은 1차 티저를 공개했다. /사진제공=tvN

tvN 예능 '도깨비 10주년 여행'이 10년 만에 다시 모인 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 모습을 담은 1차 티저를 공개했다. 드라마 속에서 공유와 김고은, 이동욱과 유인나는 각각 러브라인을 그리며 큰 사랑을 받았다.7월 4일 밤 9시 10분 첫 방송 되는 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행'(이하 '도깨비 10주년 여행')은 드라마 '쓸쓸하고 찬란하神-도깨비'(이하 '도깨비') 방영 10주년을 기념해 기획된 특집 프로그램이다. tvN 20주년 에디션으로 마련된 이번 방송에는 공유, 이동욱, 김고은, 유인나 등 작품의 주역들이 출연해 강릉으로 추억 여행을 떠난다. 이들은 작품과 관련한 비하인드 스토리를 전하며 10년 전 기억을 되짚을 예정이다.22일 공개된 티저 영상에는 강릉 바다에서 다시 만난 네 배우의 모습이 담겼다. 공유는 "오늘 재밌게 잘 놀자", 김고은은 "진짜 10년 만에 온다"라고 말하며 설렘을 내비쳤다. 이동욱은 "'도깨비'가 벌써 10년이나 됐어?"라고 놀라워했고, 유인나는 "너무 신기할 정도로 그때랑 똑같아 보여"라며 감회를 전했다.네 사람은 극 중 지은탁(김고은)이 도깨비 김신(공유)을 처음 소환했던 강릉 주문진 방파제도 다시 찾았다. 해당 장소는 드라마 방영 이후 대표 명소로 자리 잡으며 많은 사랑을 받았던 곳이다. 티저 영상에는 드라마 OST 'Beautiful'과 함께 빨간 목도리, 메밀꽃 등이 등장해 당시의 분위기를 떠올리게 했다.극 중 '피치 커플'로 사랑받았던 이동욱과 유인나는 "기억나? '도깨비'에 나왔던 바다 색깔이다"라고 말하며 명장면을 재현했다. '도깨비 커플' 공유와 김고은 역시 여전한 케미를 보여줬다. 공유는 "기분이 이상해"라고 말했고, 유인나는 "잊지 못할 것 같아"라며 벅찬 마음을 표현했다.지난 2016년 방송된 '쓸쓸하고 찬란하神-도깨비'는 케이블 드라마 최초로 시청률 20%를 돌파하며 큰 인기를 끌었다. 배우들의 연기와 김은숙 작가의 대사, 이응복 감독의 연출, OST까지 어우러지며 하나의 신드롬을 만들었다. 지금까지도 대표적인 명작으로 회자되는 만큼, 10년 만에 다시 모인 배우들이 어떤 이야기를 들려줄지 관심이 쏠린다.'도깨비 10주년 여행' 제작진은 "10년이란 시간이 흘렀지만, 여전히 많은 분의 인생작으로 기억되는 '도깨비'의 추억과 향수를 다시 느낄 수 있을 것"이라며 "그 시절의 감동과 재미, 배우들의 케미까지 고스란히 담아낼 예정"이라고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr