코미디언 김영희가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

성인영화 배우 민도윤이 '말자쇼'에 출연한다./사진제공=KBS

성인영화 배우 민도윤이 지상파 프로그램에 깜짝 등장했다.25일 오후 9시 30분 방송되는 KBS2 '말자쇼'에는 개그우먼 이경실이 출연한다.이날 정범균은 '이경실이 픽하면 스타가 된다'는 말에 "저도 스타로 발굴해 주실 수 있냐"고 질문한다. 그러자 이경실은 "정범균은 다시 살아난 것"이라고 말한다. 이경실은 '개그콘서트'가 잠시 쉬어갈 때 정범균을 제일 걱정했다면서 걱정인지 디스인지 모를 말을 이어간다.이경실은 자신의 은인으로 선우용여를 언급한다. 그는 선우용여 덕분에 힘을 낼 수 있었던 특별한 에피소드를 공개한다고 해 기대를 모은다.성인영화 세 편을 연출했던 '말자 할매' 김영희의 뮤즈인 민도윤도 깜짝 방문한다. 직접 방청 신청을 해 '말자쇼'에 오게 됐다는 민도윤은 "치매로 요양원에 들어가신 할머니를 뵐 때마다 죄책감이 든다"는 고민을 털어놓는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr