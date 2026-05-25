'아니근데진짜' 김동현이 정관수술 직전 넷째 임신 소식을 듣게 된 비하인드를 털어놨다.
25일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'에는 배우 김응수, 방송인 김동현, 가수 조권이 출연했다.
이날 김동현은 넷째 임신 소식을 전했다. "원래 아이 넷을 계획했냐"고 묻자, 그는 "원래는 세 명까지 낳으려고 했다"고 고백해 눈길을 끌었다.
출연자들이 넷째 임신 계기를 궁금해하자, 김동현은 "그날 싸웠다. 싸우기 전에는 '아이 4명도 좋지 않을까' 잠깐 생각했는데, 싸운 후에는 '3명이면 됐다'는 생각을 했다"고 털어놨다. 아내와 싸운 후 김동현은 "자꾸 그런 생각 안 들게 병원에 갔다 오겠다고 했다"며 정관수술 결심 이유를 밝혔다. 하지만, 병원에 다녀온 직후 아내가 새벽에 "나한테 잘할 거야?"라고 물으며 두 줄 뜬 임신 테스트기를 보여줬다고.
이에 이수지는 "아슬아슬했다"며 축하했고, 김응수는 "나는 아이가 둘인데, 아이 많은 게 제일 부럽다. 정말 아이를 좋아한다. 조카가 11명인데, 학교 간 후로는 집에 애들 걸어두고 옷 보고 대화할 정도였다"고 털어놔 놀라게 했다.
김응수는 아이 둘만 낳은 이유에 대해 "세상 추세가 그러니까 둘만 낳았다. 그때는 둘 이상 낳으면 주위 눈치 보이는 시기였다. 그때로 돌아가면 한 열 명 낳고 싶다"고 이야기했다. 김동현은 "넷째는 아들"이라고 성별을 밝히며 아들 둘, 딸 둘 황금비율을 자랑했다.
넷째 임신 후 장모님 반응을 묻자, 김동현은 "장모님은 헛웃음을 지으시더라. 저희 어머니가 '왜 또 고생을 또 하려고 하냐'며 뭐라고 하시더라"고 전했다.
"넷째 출산 생각이 그렇게 많지 않았다"고 고백한 김동현은 "저랑 아내랑 샤머니즘 좋아하는데 '사주상 자식이 한 명 더 있다. 백마 탄 장군이 나온다'고 하더라"며 넷째 임신을 반기는 이유를 밝혔다.
또 김동현은 "정자왕 출신이다. 2억 마리 이상, 생존율 100%"라고 뽐내 폭소케 했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
25일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'에는 배우 김응수, 방송인 김동현, 가수 조권이 출연했다.
이날 김동현은 넷째 임신 소식을 전했다. "원래 아이 넷을 계획했냐"고 묻자, 그는 "원래는 세 명까지 낳으려고 했다"고 고백해 눈길을 끌었다.
출연자들이 넷째 임신 계기를 궁금해하자, 김동현은 "그날 싸웠다. 싸우기 전에는 '아이 4명도 좋지 않을까' 잠깐 생각했는데, 싸운 후에는 '3명이면 됐다'는 생각을 했다"고 털어놨다. 아내와 싸운 후 김동현은 "자꾸 그런 생각 안 들게 병원에 갔다 오겠다고 했다"며 정관수술 결심 이유를 밝혔다. 하지만, 병원에 다녀온 직후 아내가 새벽에 "나한테 잘할 거야?"라고 물으며 두 줄 뜬 임신 테스트기를 보여줬다고.
이에 이수지는 "아슬아슬했다"며 축하했고, 김응수는 "나는 아이가 둘인데, 아이 많은 게 제일 부럽다. 정말 아이를 좋아한다. 조카가 11명인데, 학교 간 후로는 집에 애들 걸어두고 옷 보고 대화할 정도였다"고 털어놔 놀라게 했다.
김응수는 아이 둘만 낳은 이유에 대해 "세상 추세가 그러니까 둘만 낳았다. 그때는 둘 이상 낳으면 주위 눈치 보이는 시기였다. 그때로 돌아가면 한 열 명 낳고 싶다"고 이야기했다. 김동현은 "넷째는 아들"이라고 성별을 밝히며 아들 둘, 딸 둘 황금비율을 자랑했다.
넷째 임신 후 장모님 반응을 묻자, 김동현은 "장모님은 헛웃음을 지으시더라. 저희 어머니가 '왜 또 고생을 또 하려고 하냐'며 뭐라고 하시더라"고 전했다.
"넷째 출산 생각이 그렇게 많지 않았다"고 고백한 김동현은 "저랑 아내랑 샤머니즘 좋아하는데 '사주상 자식이 한 명 더 있다. 백마 탄 장군이 나온다'고 하더라"며 넷째 임신을 반기는 이유를 밝혔다.
또 김동현은 "정자왕 출신이다. 2억 마리 이상, 생존율 100%"라고 뽐내 폭소케 했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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