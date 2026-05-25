사진=SBS '아니근데진짜'

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'아니근데진짜' 김동현이 정관수술 직전 넷째 임신 소식을 듣게 된 비하인드를 털어놨다.25일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'에는 배우 김응수, 방송인 김동현, 가수 조권이 출연했다.이날 김동현은 넷째 임신 소식을 전했다. "원래 아이 넷을 계획했냐"고 묻자, 그는 "원래는 세 명까지 낳으려고 했다"고 고백해 눈길을 끌었다.출연자들이 넷째 임신 계기를 궁금해하자, 김동현은 "그날 싸웠다. 싸우기 전에는 '아이 4명도 좋지 않을까' 잠깐 생각했는데, 싸운 후에는 '3명이면 됐다'는 생각을 했다"고 털어놨다.아내와 싸운 후 김동현은 "자꾸 그런 생각 안 들게 병원에 갔다 오겠다고 했다"며 정관수술 결심 이유를 밝혔다. 하지만, 병원에 다녀온 직후 아내가 새벽에 "나한테 잘할 거야?"라고 물으며 두 줄 뜬 임신 테스트기를 보여줬다고.이에 이수지는 "아슬아슬했다"며 축하했고, 김응수는 "나는 아이가 둘인데, 아이 많은 게 제일 부럽다. 정말 아이를 좋아한다. 조카가 11명인데, 학교 간 후로는 집에 애들 걸어두고 옷 보고 대화할 정도였다"고 털어놔 놀라게 했다.김응수는 아이 둘만 낳은 이유에 대해 "세상 추세가 그러니까 둘만 낳았다. 그때는 둘 이상 낳으면 주위 눈치 보이는 시기였다. 그때로 돌아가면 한 열 명 낳고 싶다"고 이야기했다.김동현은 "넷째는 아들"이라고 성별을 밝히며 아들 둘, 딸 둘 황금비율을 자랑했다.넷째 임신 후 장모님 반응을 묻자, 김동현은 "장모님은 헛웃음을 지으시더라. 저희 어머니가 '왜 또 고생을 또 하려고 하냐'며 뭐라고 하시더라"고 전했다."넷째 출산 생각이 그렇게 많지 않았다"고 고백한 김동현은 "저랑 아내랑 샤머니즘 좋아하는데 '사주상 자식이 한 명 더 있다. 백마 탄 장군이 나온다'고 하더라"며 넷째 임신을 반기는 이유를 밝혔다.또 김동현은 "정자왕 출신이다. 2억 마리 이상, 생존율 100%"라고 뽐내 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr