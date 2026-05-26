사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 코미디언 한윤서가 결혼 전 동거를 시작하며 현실적인 결혼 준비 과정을 공개했다.25일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 한윤서와 예비 신랑의 동거 준비 과정이 공개됐다.이날 한윤서는 "좋은 소식인지 아닌지 모르겠지만 집을 합치기로 했다"며 결혼 전 동거를 시작한다고 밝혔다. 그는 "예비 시어머니도 만났고 요즘은 먼저 살아본다는 얘기도 있지 않나. 집을 합쳐야 돈을 빨리 모을 수 있다고 하더라"고 설명했다.이어 "도움 없이 우리 둘 힘으로 결혼 준비를 하고 싶었다"며 "가전, 가구까지 다 포함해서 1500만 원 안으로 해결하고 싶다"고 현실적인 목표를 전했다.하지만 결혼 준비는 시작부터 쉽지 않았다. 한윤서는 예비 신랑과 함께 가전·가구를 보러 가는 차 안에서부터 냉랭한 분위기를 드러냈다.한윤서는 "우리가 지금 돈이 있나. 부족한 게 아니라 없지 않냐. 이럴 때 허리띠를 졸라매야 하는데 자기가 게임기를 샀다"고 지적했다.이에 예비 신랑 문준웅은 "원래 40만 원 하는 건데 15만 원에 샀다. 현명한 소비였다"고 해명했다. 하지만 한윤서는 "그럼 지금 가격 올랐으니까 바로 팔자"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.문준웅은 "숨 쉴 구멍은 있어야 하지 않냐. 게임이 제일 돈 안 드는 취미"라고 억울함을 토로했다. 과거 축구 게임 국가대표로 활동했던 그는 "게임이 가장 좋은 취미"라고 주장해 눈길을 끌었다.가전 매장으로 향하는 길에도 두 사람의 신경전은 계속됐다. 한윤서는 오래된 냉장고 소음 때문에 새 냉장고를 꼭 바꾸고 싶다고 했지만, 문준웅은 "콘텐츠 업계 종사하니까 TV가 우선순위"라며 "결국 또 제가 지겠지만 TV만큼은 절대 포기하고 싶지 않다"고 강조했다.본격적으로 가구와 가전을 둘러보던 두 사람은 예상보다 높은 가격에 놀란 반응을 보였고, 소비 습관을 둘러싼 갈등은 계속됐다.한윤서는 "나는 안 사고 아끼고 있는데 자기는 수염 제모에만 19만 원을 쓰지 않았냐"며 "티셔츠를 16만 원에 사는 것도 이해가 안 된다. 이사하고 나면 통장 잔액이 2만 원대다. 치킨 한 마리도 못 사 먹는다"며 현실적인 걱정을 쏟아냈다.결국 한윤서는 결혼을 앞둔 솔직한 속내까지 드러냈다. 그는 "매일매일 화가 난다. 내 인생을 맡기는 거지 않냐"며 "막상 결혼을 결정하고 나니까 '이게 맞나'라는 생각이 든다. 고민이 계속 반복된다"고 털어놨다.2억대 신혼집을 구하기 위해 부동산을 찾은 두 사람은 "저층 매매를 결정했다"고 밝혔다.한편 한윤서는 올해 41세로, 최근 결혼을 전제로 교제 중인 남자친구와의 일상을 공개하며 화제를 모으고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr