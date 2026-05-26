사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로'와 '나술사계' 출연진들이 라이브 방송을 통해 솔로민박 촬영 당시의 비하인드 스토리와 방송 이후의 솔직한 근황을 전격 공개했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '동기사랑 나라사랑 27기 현숙과 영철이 서로에게 묻는다! '라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 한자리에 모인 '나솔사계' 출연진들이 서로의 근황을 묻고 방송에 대한 솔직한 이야기를 나누며 유쾌하게 소통하는 모습이눈길을 끈다.27기 현숙은 최근 참여했던 솔로민박에서의 경험에 대해 언급하며 당시 자신의 모든 행동에 대해 전혀 후회가 없다고 밝혀 눈길을 끌었다. 27기 현숙이 출연한 방송을 후회 없이 재미있게 볼 수 있었던 이유는 당시 상황마다 본인이 스스로 선택하고 그 상황에 완전히 몰입하여 최선을 다했기 때문이다.27기 현숙은 방송 이후에도 자신의 모습을 보며 "아 그랬었구나, 되게 열심히 했었네"라는 생각으로 당시의 감정과 행동을 담담하게 받아들였기에 후회나 아쉬움보다는 오히려 재미있게 시청할 수 있었다고 설명했다.27기 현숙의 이야기를 들은 27기 영철은 "27기 현숙이 평소 감정 표현에 솔직하고 뒤끝이 없는 성격"이라며 이러한 쿨하고 단순한 면모가 연애할 때 아주 큰 장점이 될 것이라고 치켜세웠다. 이어 27기 영철 역시 자신의 변화와 근황을 진솔하게 털어놨다. 27기 영철은 과거 27기 출연 당시보다 현재는 상대방의 입장을 훨씬 더 배려하게 됐다고 밝혔다.또한 방송 출연을 앞두고 외적인 노력을 많이 기울였다고 고백하는 한편 프로필상 자신의 키에 대해 주변에서 제기된 억측과 오해를 이번 기회에 확실하게 바로잡고 싶다며 솔직한 입담을 뽐냈다. 현장에서 영철은 출연진 사이에서 연애 상담을 유독 잘해주기로 유명하다는 사실과 함께 남다른 인기 비결이 언급되기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr