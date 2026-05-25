강수지 / 사진 = 강수지 유튜브 채널

가수 강수지(59)가 러닝 후 반전 혈액 검사 결과를 받았다고 고백했다.25일 유튜브 채널 '강수지tv 살며 사랑하며 배우며'에는 '일상에서 발견한 수지의 소소한 것들 같이 이야기 나눠봐요!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 강수지는 "제가 오늘 또 여러분들에게 중요하게 말씀드릴 것이 한 가지 있다. 여러분도 놀라실 거다. 남편도 놀랐다"고 말문을 열었다.그는 지난 200일 간 꾸준히 러닝을 이어오면서 혈액 검사를 진행했다고 털어놨다. 강수지는 "저는 당뇨는 없다. 그런데 당화혈색소에 대해 들어본 적이 있냐. 이게 당뇨 전 단계와 당뇨를 나누는 것 중 하나"라고 설명하며 "저는 보통 5.3, 5.4 정도로 정상이었다. 이 수치가 6.5면 당뇨 판정을 받게 되고 6이 넘으면 운동 권유를 받더라"고 덧붙였다.그러면서 강수지는 "달리기를 열심히 하고 나서 당화혈색소가 4.8 수준으로 떨어졌다"며 "제 인생에 혈액 검사에서 당화혈색소가 4.8이 나온 적이 한 번도 없었다. 매일 뛰는 것과 근육을 만드는 게 굉장히 도움이 많이 된다고 하더라"고 놀라움을 표했다.그는 "될 수 있으면 식사를 하면 10분, 20분 걷는 것이 혈당을 덜 올라가게 한다는 말도 있다. 여기서 가장 중요한 건 매일매일 꾸준하게 하지 않으면 이 결과를 볼 수 없다는 것"이라고 건강 관리의 중요성을 강조했다.앞서 강수지는 11일 자신의 유튜브 채널을 통해 디스크 협착증 진단을 받았다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "고관절이 아파서 최근에 정형외과를 갔다. 엑스레이를 찍었더니 골반이 기울어져 있더라. MRI를 찍었더니 디스크 협착증이었다"고 설명했다. 이어 그는 "러닝을 200일동안 뛰다가 3주째 못 뛰고 있다"고 덧붙였다.한편, 강수지는 2018년 코미디언 김국진과 재혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr