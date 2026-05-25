개그맨 박종욱이 재벌설에 대해 해명한다. /사진제공=KBS Joy

개그맨 박종욱이 재벌설에 대해 해명한다. /사진제공=KBS Joy

개그맨 박종욱이 재벌설에 대해 해명한다.25일 오후 8시 방송되는 KBS Joy 예능 ‘무엇이든 물어보살’ 366회에서는 ‘김그라’ 캐릭터로 이름을 알린 개그맨 박종욱이 고민 사연자로 출연한다.이날 서장훈은 과거 장례식장에서 처음 박종욱을 만났던 일화를 회상한다. 당시 뒤에서 들려온 “장훈아”라는 목소리에 돌아봤더니 김구라 성대모사를 하던 박종욱이었다고. 박종욱은 “너무 좋아하시면서 지갑에 있던 돈을 다 꺼내 주셨다”며 당시 받은 금액이 무려 60만 원이었다고 밝힌다.박종욱 개그계 재벌설에 대해서도 입 열었다. 그는 루머와 달리 어린 시절 어려웠던 가정사를 고백한다. 한때 부모님의 사업 성공으로 잠시 풍족한 삶을 살았지만, 가스 폭발 사고와 사업 실패 이후 집안 형편이 급격히 어려워졌다고 설명한다. 그는 “차압 딱지와 야반도주까지 직접 겪었다”며 “가난에서 벗어나기 위해 개그맨으로 성공해야겠다고 마음먹었다”고 털어놓는다.30만 원만 들고 서울로 올라와 수차례 도전과 실패를 겪으며 마침내 SBS 공채 개그맨으로 합격했지만, ‘웃찾사’ 폐지로 또 한 번 현실의 벽을 마주하게 됐다는 박종욱. 이후 인터넷 방송으로 눈을 돌린 그는 ‘김그라의 블랙박스’ 콘텐츠로 큰 화제를 모으며 주목받기 시작했다고 밝힌다.박종욱은 “어딜 가도 다들 김그라라고 부른다”며 “화장실에 있을 때도 김구라 성대모사를 시킨다”고 토로한다. 이어 “언제까지 김그라로 살아야 하나 고민된다”고 속내를 털어놓는다.이에 이수근은 “지금까지는 김그라로 살아왔다면 이제는 개그맨 박종욱을 보여줘야 오래갈 수 있다”며 “남을 따라 하는 캐릭터에는 유통기한이 있다”고 강조한다. 서장훈은 “김그라는 너무 아깝다. 너무 웃기다”고 캐릭터의 장점을 인정하면서도 “변화를 원한다면 결국 스스로 돌파구를 찾아야 한다”고 조언한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr