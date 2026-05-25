[단독] '도수코' 여연희, YG KPLUS와 10년 만에 결별…"홍진경처럼 멋지게 활동하고파" [인터뷰③]

≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

텐아시아 사옥에서 여연희를 인터뷰했다./사진=텐아시아 이승현 기자

텐아시아 사옥에서 여연희를 인터뷰했다./사진=텐아시아 이승현 기자

모델 여연희가 패션 크리에이터 서바이벌에 도전했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

텐아시아 사옥에서 여연희를 인터뷰했다./사진=텐아시아 이승현 기자

텐아시아 사옥에서 여연희를 인터뷰했다./사진=텐아시아 이승현 기자

"방송과 모델 일을 병행할 수 있는 회사를 찾고 있습니다. 기회가 닿는 대로 다양한 연예 활동에 도전하고 싶어요."지난 20일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 여연희를 만났다. 현재 FA 상태인 그는 앞으로 함께 방향성을 그려갈 회사를 찾고 있다고 밝혔다. 최근에는 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇') 출연과 유튜브 채널 개설 등 새로운 활동도 시작했다.여연희는 "예전에는 모델 활동에 집중했다면, 지금은 방송이나 유튜브처럼 다양한 분야에도 도전하고 싶은 마음이 크다"고 말했다. 이어 "홍진경 선배님처럼 자신만의 색깔을 오래 유지하면서 연예 활동하는 사람이 되고 싶다"며 웃었다.여연희는 2012년 온스타일 '도전! 수퍼모델 코리아 시즌3'를 통해 얼굴을 알렸다. 최종 3위에 오른 그는 고양이를 닮은 유니크한 외모와 묵직한 분위기로 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 특히 카메라 앞에만 서면 달라지는 눈빛과 강한 승부욕으로 존재감을 각인하며 팬층을 형성했다.'도수코' 이후 활동 영역도 점차 넓혀갔다. MBC 예능 '마이 리틀 텔레비전'에 출연했고, Zion.T의 '꺼내 먹어요' 뮤직비디오에도 등장했다. 이후 영화 '더 사일런스 비트윈', '도망쳐' 등에 출연하며 모델뿐 아니라 방송과 연기 분야에서도 또 다른 가능성을 보여줬다.'도수코' 종영 이후 어느덧 14년의 세월이 흘렀지만, 여연희 특유의 캐릭터는 여전히 대중의 기억 속에 선명하게 남아 있다. 새로운 서바이벌 프로그램이 등장할 때마다 이름이 다시 언급될 정도다. 그그런 여연희가 14년 만에 다시 경쟁 프로그램에 도전장을 내밀었다. 지난 12일 첫 방송 된 '킬잇'을 통해서다. 해당 프로그램은 패션계에서 가장 '아이코닉'한 단 한 명의 크리에이터를 가리는 서바이벌로, 최미나수와 블랙핑크 지수의 친언니 김지윤 등이 출연해 화제를 모았다. 여연희 역시 첫 방송부터 포토그래퍼 선택 순위 2위에 오르며 여전한 존재감을 입증했다.이번 '킬잇'은 '도수코'와 달리 패션모델이 아닌 인플루언서 서바이벌이다. 인플루언서 활동 비중을 키우려는 것인지 묻자 여연희는 "특정 분야를 계산적으로 나누기보다는 다양한 경험을 하고 싶다"고 답했다."요즘은 인플루언서라는 개념 자체가 넓어진 것 같아요. 예전에는 모델이면 정말 모델 일만 했다면, 지금은 영역의 경계가 많이 옅어진 느낌이거든요. 현재 제 직업도 모델이라고 할 수 있고, 인플루언서라고 할 수도 있는 것 같아요."최근 유튜브 채널 '여연희ing'도 개설했다. 그는 "예전부터 혼자 영상을 찍고 편집해 올린 적은 있었는데, 이번에는 제대로 해보고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다."'도수코' 출연 이후 방송 제의가 꽤 많이 들어왔었어요. 당시 제 나이가 21~22살 정도였는데 너무 어렸고, 정신적으로도 미성숙했던 것 같습니다."여연희는 당시 남성 패션 프로그램 패널로 출연했고, '마녀사냥' 같은 연애 토크 예능에도 나간 적이 있다고 회상했다. 다만 어린 나이에 방송 현장을 경험하다 보니 그 세계 자체가 버겁게 느껴졌다고 털어놨다."같은 장면을 여러 번 촬영하는 것도 힘들었고, 촬영 시간이 그렇게 길다는 것도 상상하지 못했어요. 생각보다 여러 면에서 많이 지치더라고요."여연희는 "지금이었다면 훨씬 더 책임감을 갖고 잘할 수 있었을 것 같은데, 그때는 경험도 부족했고 모든 게 어렵게 느껴졌다"고 덧붙였다. 또한 "내가 익숙하게 지냈던 모델과는 완전히 다른 세계 같았고, 벽처럼 느껴졌다"고 털어놨다.결국 그는 자연스럽게 방송 제의를 하나둘 거절하게 됐고 모델 활동에 집중하게 됐다고 설명했다. 하지만 지금은 생각이 달라졌다고. 여연희는 "이제는 방송 활동을 정말 열심히 해보고 싶다"며 "'킬잇' 출연도 긍정적인 마음으로 결정한 것"이라고 밝혔다."리얼리티 프로그램에서는 잘할 자신이 있어요. 10년 넘게 트렌드를 꾸준히 공부해왔고, 저만의 색깔이 분명히 있다고 생각합니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr