사진제공=SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'

모델 이현이가 가수 겸 배우 박지훈과의 오랜 인연을 공개한다.오는 26일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'에서는 관객 약 5000명과 왕복 200m 규모의 런웨이를 자랑하는 앙드레김 패션쇼에 메인 모델로 나선 이현이의 모습이 그려진다.현장 녹화에서 이현이는 22년 차의 경력을 가졌음에도 불구하고 무대를 앞두고 긴장감을 감추지 못했다. 과거 신인 시절 해당 패션쇼에서 실수를 저질렀던 기억이 있는 데다, 50여 명의 출연 모델들을 이끌어야 하는 중책을 맡은 상황에서 돌발적인 변수들이 잇따랐기 때문이다. 이에 이현이는 "너무 무섭다", "모델 인생 역대급 악조건이다"라며 심경을 토로했다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 진행자들 역시 "너무 떨리겠다", "지켜보는 우리도 너무 불안하다"라며 우려의 시선을 보냈다.더불어 이날 방송에서는 누적 관객 수 약 1700만명을 동원하며 역대 한국 영화 흥행 2위에 안착한 작품 '왕과 사는 남자'에서 단종 역을 연기한 배우 박지훈과 이현이의 관계가 언급돼 눈길을 끌었다. 이현이는 박지훈과의 일화를 설명하던 중 갑작스럽게 눈물을 보였는데, 10년 동안 이어져 온 두 사람의 구체적인 사연에 대해 시청자들의 관심이 모이고 있다.이현이의 패션쇼 도전기와 박지훈과의 일화는 오는 26일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'를 통해 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr