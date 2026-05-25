오마이걸 미미가 충격적인 식습관을 공개한다. /사진=텐아시아DB

오마이걸 미미가 충격적인 식습관을 공개한다. /사진제공=넷플릭스

오마이걸 미미가 충격적인 식습관을 공개한다.25일 오후 5시 공개되는 넷플릭스 일일예능 '만학도 지씨' 10회에는 내분비내과 전문의 우창윤이 게스트로 출연한다.만학도 지석진과 프로 질문러 미미는 "몇 살까지 살고 싶냐"라는 질문으로 본격적인 토크를 시작한다. 미미는 "힘닿는 데까지 살고 싶다. 세상에 좋은 것들이 계속 나오지 않나. 안 누려보고 죽으면 너무 속상할 것 같다"고 답하고, 올해 환갑을 맞은 지석진은 "나는 정말 120살은 딱 넘기고 싶다"며 남다른 장수 욕심을 드러낸다.우창윤 전문의는 "노화와 수명에 대한 이해가 점점 깊어지고 있다. 우리는 지금을 준비해야 한다"며 최근 주목받고 있는 '웰에이징' 개념을 소개한다. 과거의 '안티에이징'이 노화를 두려워하고 막는 데 집중했다면, '웰에이징'은 노화를 자연스럽게 받아들이면서 신체 기능을 최대한 유지하는 것이었다. 특히 "노화는 염증과 깊은 관련이 있다"며 염증을 낮추기 위한 특별한 비법을 제시한다.미미의 충격적인 식습관도 공개된다. 특히 미미는 "일어나자마자 아이스크림을 먹는다. 한 번에 2~3개 먹는다"며 남다른 아이스크림 사랑을 고백한다. 우창윤 전문의는 "기상 직후 단 음식을 먹는 건 흡연, 음주만큼 강한 자극일 수 있다"고 경고하지만, 미미는 "제가 행복하고자, 정신 건강을 위해 먹는다"고 맞선다.우창윤 전문의는 미미를 '요주의 인물'로 지목하며 현실 건강 상담을 이어간다. 특히 "고단백질 섭취는 식후 식욕 억제 호르몬 분비를 촉진한다"며 단백질 예찬론자의 면모를 뽐낸다.지석진은 관리를 위해 3년 동안 아침마다 토마토 수프를 먹고 있다고 밝히고, "밤에 커피와 함께 삶은 달걀을 먹는다. 너무 행복하다"는 뜻밖의 고백으로 웃음을 안긴다. 이에 우창윤 전문의는 "수명을 10년은 늘려드릴 수 있을 것 같다"고 말한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr