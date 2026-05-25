김홍인, 이태리 / 사진 = 김홍인 SNS

배우 이태리(본명 이민호)의 결혼식 현장 사진이 공개됐다.24일 댄스 스포츠 선수 김홍인은 자신의 SNS에 "결혼 축하해"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에서 턱시도를 갖춰 입은 이태리는 김홍인과 다정한 투샷을 남겼다. 이날 두 사람은 순백의 생화 장식 디테일로 정원을 연상케하는 예식장을 배경으로 환한 미소를 지었다.특히, 이태리의 훈훈한 비주얼이 눈길을 끌었다. 이태리는 클래식한 턱시도와 나비 넥타이, 화이트 부토니에를 매치해 듬직한 새신랑 자태를 뽐냈다. 그는 과거 '순풍산부인과' 속 미소년 이미지를 완벽하게 벗고 또렷한 이목구비와 탄탄한 어깨라인으로 남성미를 과시했다.한편, 이태리는 이날 서울 모처에서 비연예인 여성과 결혼식을 올렸다. 예식은 예비 신부와 양가 가족을 배려해 가까운 친지와 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr