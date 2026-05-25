모델 겸 방송인 이현이가 남편과 함께한 달달한 여행 근황을 공유했다. 사진= 모델 겸 방송인 이현이 SNS

모델 겸 방송인 이현이가 남편과 함께한 달달한 여행 근황을 공유했다. 사진= 모델 겸 방송인 이현이 SNS

모델 겸 방송인 이현이가 남편과 함께한 달달한 여행 근황을 공유했다.이현이는 지난 5월 24일 본인의 소셜미디어를 통해 "Hongkong 여행중입니다"라는 문구와 함께 다수의 사진을 업로드했다.공개된 사진 속에는 서로를 마주 보고 있는 이현이 부부의 모습이 기록됐다. 홍콩의 야경 및 도심 풍경을 배경으로 다정한 모습을 연출하고 있는 두 사람의 훈훈한 외모가 눈길을 끈다.또 다른 사진에선 레스토랑에서 자신을 찍어주는 남편을 바라보고 있는 이현이의 모습이 담겼다.이현이는 지난 2012년 비연예인 홍성기와 결혼식을 올렸다. 이들부부 슬하에는 아들 두 명이 있다.앞서 이현이는 첫째 아들 홍윤서 군이 미국 존스홉킨스 대학교에서 운영하는 영재 양성 프로그램에 합격한 통지서를 공유해 관심을 모은 바 있다. 이 교육기관이 주관하는 영재 발굴 과정인 CTY(Center for Talented Youth)는 전 세계 학생 중 상위 10% 이내의 성적을 거둔 이들에게만 평가 기회를 부여하는 것으로 전해졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr