사진=JTBC '뉴스룸'

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'뉴스룸' 최근 '태도 논란'으로 화제가 된 양상국이 호통 개그에 대한 고민을 털어놨다.24일 방송된 JTBC '뉴스룸'에는 코미디언 양상국이 출연했다.이날 양상국은 특유의 사투리 캐릭터와 강한 리액션 개그에 대해 "호감과 비호감의 경계를 타는 것 같다"는 평가를 듣는다고 털어놨다.그는 "방송에서는 캐릭터로 하다 보니까 저도 열심히 해야 한다는 생각이 강하다. 그러다 보면 오버를 하거나 실수하는 부분도 있는 것 같다"고 말했다.이어 "저는 아직 예능에서는 새내기라고 생각한다"면서 "배울 부분은 배우고 고칠 부분은 고치면서 그 경계선을 잘 조절해 더 성숙한 코미디언이 되고 싶다"고 덧붙였다.양상국은 한때 긴 공백기를 겪으며 느꼈던 감정도 솔직하게 고백했다. 그는 "지금의 인기가 없어져도 괜찮을 것 같고, 다시 일이 없어도 버틸 수 있을 것 같다는 생각이 든다"며 담담한 모습을 보였다.그 이유에 대해서는 "차라리 처음부터 10년을 쉬었으면 저는 개그를 그만뒀을 것"이라며 "그래도 '개그콘서트'로 인기를 얻어본 뒤 10년 가까이 쉬어보니까 인기도 아무것도 아니고, 일이 없는 것도 아무것도 아니라는 걸 알게 되더라"고 말했다.양상국은 "10년을 쉬는 것도 가능한 일이고, 반대로 10년을 계속 인기 있는 것도 가능한 일이라는 걸 경험으로 느꼈다. 그 시간을 지나오니까 마음이 많이 단단해졌다"고 전했다.한편 양상국은 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 김해 왕세자 캐릭터로 재치 있는 사투리를 보여주며 제2의 전성기를 맞았다. 그러나 최근 "여자친구를 집에 데려다준 적이 없다" "국민들이 볼 때는 분리수거 안 할 것 같다" 등 가부장적 발언으로 일부 시청자들의 비판을 받았고, 선배 유재석을 향한 무례한 태도도 도마 위에 올랐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr