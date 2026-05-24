이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김현제tv'

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배우 허남준의 샤워신 비하인드가 공개돼 화제를 모으고 있다.최근 유튜브 채널 ‘김현재TV’에는 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’ 촬영 현장이 담긴 영상이 올라왔다. 공개된 영상에는 허남준이 상의 탈의 샤워신을 준비하는 모습이 담겼다.허남준은 촬영 직전까지 트레이너와 함께 덤벨, 밴드를 활용해 펌핑 운동에 집중했다. 카메라가 잠시 멈춘 순간에도 팔 운동을 이어가며 프로다운 면모를 보였다.특히 물에 젖은 채 드러난 허남준의 복근과 넓은 어깨 라인은 현장에서도 시선을 사로잡았다. 모니터 화면 속 탄탄한 상체가 그대로 잡히며 감탄을 자아냈다.또 허남준은 한 손에 덤벨을 든 채 스태프의 도움을 받아 등을 정리하는 모습으로 웃음을 안기기도 했다.영상을 공개한 트레이너 김현제는 “‘멋진 신세계’ 촬영 현장에서 짧게나마 허남준 배우의 펌핑을 도와드렸던 순간”이라며 “영상을 다시 보니 팬분들도 좋아해 주실 것 같았다”고 전했다.팬들은 “카메라 돌기 전까지 계속 운동하는 게 신기하다”, “몸 하나 만들려고 관리 엄청하네”, “짧게 지나간 장면인데도 존재감 장난 아니다”, “현장 영상 보니까 왜 몸 얘기 나오는지 알겠다” 등의 반응을 보였다.한편 허남준이 출연 중인 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’는 지난 23일 방송된 6회에서 최고 시청률 11.9%를 기록하며 상승세를 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr