사진=유튜브 채널 '자유부인 한가인'

사진=유튜브 채널 '자유부인 한가인'

사진=유튜브 채널 '자유부인 한가인'

배우 한가인이 본인의 과거 시상식 스타일링에 질색해 웃음을 자아냈다.지난 24일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '백상 때 최악의 헤메코였다는 한가인(진짜 충격적)'이라는 제목의 숏폼 영상이 공개됐다.그간 아이돌 스타일, 로맨스 판타지 여주인공, 왕홍 메이크업 등 다채로운 콘셉트를 소화해 온 한가인은 "항상 댓글에 끊임없이 올라오는 게 '평소 메이크업이 더 예쁘다', 아니면 '메이크업 안 하는 게 더 예쁜 거 같다'는 댓글이다. 평소에 본업할 때 하는 메이크업과 헤어를 세트로 보여드리면 어떨까 싶어서 두 가지를 준비했다"라며 콘텐츠의 취지를 설명했다. 이어 그는 "광고 찍을 때나 드라마 찍을 때처럼 콘셉트 없는 깨끗하고 맑은 메이크업, 그리고 시상식 같은 너무너무 신경 많이 쓰고 가장 예뻐야 하는 메이크업을 보여드리도록 하겠다"고 덧붙였다.이후 시상식용 화장을 받던 한가인은 과거 행사 참석 당시의 기억을 전했다. 마지막 시상식 일정이 뭐냐고 묻는 연출진의 질문에 그는 "'해품달' 끝나고 홍콩 갔을 때 같다. 지드래곤 시상을 하러 갔다"고 설명했다. 평소 지드래곤의 팬으로 알려진 한가인은 "이왕이면 그를 시상하고 싶다 했다. 그를 영접하고 싶다 했다"라고 털어놓으며 "그날 드레스 예뻤다. 이때는 제가 신경 많이 썼다"고 회상했다.대화를 이어가던 중 한가인은 "저는 드레스 중에는"이라고 운을 뗐지만, 이내 "최악의 드레스가 있었는데 말 안 하겠다"라며 조심스러운 태도를 보였다. 이에 제작진이 '백상예술대상' 참석 경험을 언급하자, 한가인은 "백상이네. 이거 무슨 푸들을"이라며 말을 잇지 못했다. 직접 과거 사진을 검색해 찾아낸 한가인은 "진짜 짜증나. 이거 봐요"라며 당시 연출했던 헤어스타일을 보여줬다.자료를 본 연출진이 "뭐야. 이게? 머리 왜 저래요?"라며 당황하자 한가인은 "푸들 머리를 해가지고"라며 불만을 토로해 현장에 웃음을 안겼다.그가 꼽은 아쉬운 스타일링은 이뿐만이 아니었다. 한가인은 "박신양 선배님이 공연을 하신다 해서 도와드리러 갔던 적이 있다. 그래서 무대를 하는데 같이 한번 섰는데 콘셉트가 삐에로였나보다"라며 당시의 분장 사진을 추가로 공개하기도 했다.영상을 마무리하며 한가인은 제작진에게 "내보내도 되는데 제발 예쁜 거"라고 당부했다. 제작진이 "푸들 중에 예쁜 걸로?"라고 되묻자 그는 "그게 아니라 베스트도 좀 내보내달라"고 요청하며 대화를 끝마쳤다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr